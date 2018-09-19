FİNANS

Yeni Citroen Berlingo Van'a ödül

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Yeni Citroen Berlingo Van, Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü'nü aldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Citroen Berlingo Van, Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA Commercial Vehicles) Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1996 yılında "Leisure Activity Vehicle" (LAV) segmentinin oluşmasına öncülük eden Citroen Berlingo Van, Almanya’nın Hannover kentinde basın mensuplarına kapılarını açan Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA Commercial Vehicles) Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne (The International Van of the Year Award) layık görüldü. İlk kez 1997 yılında bu ödülü kazanan Berlingo Van, üçüncü nesliyle de bu ödülü ikinci kez kazanmış oldu.

Yeni Berlingo Van’ın güçlü noktaları, modülerlik ve geniş kabin alanı özellikleri açısından da geliştirilmiş olması. Barındırdığı teknolojik gelişmelerle segmentinde öncü konumda bulunan araç, yeni bir platform üzerine geliştirildi. Dört adet bağlanabilirlik teknolojisi, yeni BlueHDi 1.5 dizel ve benzinli PureTech 1.2 motorlara sahip olan Yeni Berlingo Van, konforlu süspansiyonu ile ticarete yeni bir soluk getiriyor.

Citroen'in 2 CV Van, Acadiane ve C15 gibi ikonik araçları içeren Van segmentindeki uzun mirasının devamı olan araç, 19 adet sürüş destek sistemi ve manevra yardımı özelliğine sahip bulunuyor.

Araç, sürücünün dikkatinin dağıldığı durumlarda müdahale ediyor ve kaza risklerinin önüne geçerek ileri seviyede güvenlik sağlıyor. Üçüncü nesliyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Yeni Citroen Berlingo Van’da ilk kez yüksek sürüş keyfi sağlayan EAT8 tam otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Citroen, Berlingo Van modeli dışında 2009 yılında Nemo, 2008 yılında Jumpy ve 1994 yılında Jumper ile de ödül kazanmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Citroen otomotiv

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