Yeni Citroen Berlingo Van'a ödül

İSTANBUL (AA) - Yeni Citroen Berlingo Van, Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA Commercial Vehicles) Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1996 yılında "Leisure Activity Vehicle" (LAV) segmentinin oluşmasına öncülük eden Citroen Berlingo Van, Almanya’nın Hannover kentinde basın mensuplarına kapılarını açan Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA Commercial Vehicles) Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne (The International Van of the Year Award) layık görüldü. İlk kez 1997 yılında bu ödülü kazanan Berlingo Van, üçüncü nesliyle de bu ödülü ikinci kez kazanmış oldu.

Yeni Berlingo Van’ın güçlü noktaları, modülerlik ve geniş kabin alanı özellikleri açısından da geliştirilmiş olması. Barındırdığı teknolojik gelişmelerle segmentinde öncü konumda bulunan araç, yeni bir platform üzerine geliştirildi. Dört adet bağlanabilirlik teknolojisi, yeni BlueHDi 1.5 dizel ve benzinli PureTech 1.2 motorlara sahip olan Yeni Berlingo Van, konforlu süspansiyonu ile ticarete yeni bir soluk getiriyor.