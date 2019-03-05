"Yeni Clio" Bursa'da tanıtıldı

"Clio çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubunun en çok satan aracı. Yeni Clio 3 konsepti içeriyor, otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon avroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon avrosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 yerel tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde."

Yeni Clio'nun seri üretimine en kısa süre içinde Oyak Renault Fabrikası'nda başlayacaklarını belirten Aoun, projede görev almak üzere 350 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Renault Grubunun, yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarladığı Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanıyla eş zamanlı olarak Bursa'da tanıtıldı.

Oyak Renault'nun geçen yıl 6 milyonuncu motorunu ürettiğini söyleyen Aoun, "Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault'ya ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkıda bulunacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanıyla eş zamanlı olarak Yeni Clio'nun tanıtımı yapıldı.

Yeni Clio'nun Endüstriyel Proje Direktörü Gökhan Deniz de katılımcılara aracın özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

- Yeni Clio

"Evrim" ve "devrim" ilkeleri esas alınarak tasarlanan Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyan daha şık ve dinamik bir dış tasarıma sahip. Aracın, geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen şık iç tasarımında segmentinde ilk niteliğinde olan araç içi teknolojiler öne çıkıyor.

Özellikle şehir içinde son derece pratik olan elektrikli park freni gibi birçok özellik taşıyan Yeni Clio, daha fazla teknoloji barındıran araç içi uygulamalar, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor.

En yeni standartlara uygun, ileri teknolojilerle üretilen motorları sayesinde segmentlerindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyona sahip olan Yeni Clio, inovatif sürüş destek sistemleriyle de otonom sürüşe öncülük etmeye hazırlanıyor.

Yeni Clio'nun seri üretimi benzinli ve dizel motor seçenekleriyle kısa zaman içinde dünyada ilk kez Oyak Renault Fabrikaları'nda başlayacak.

