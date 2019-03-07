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Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak Bursa’da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Yeni Clio, Bursa'daki fabrikada gerçekleşen törenle Cenevre Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak görücüye çıktı

İSTANBUL (AA) - Yeni Clio, Bursa'daki fabrikada gerçekleşen törenle Cenevre Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak tanıtıldı.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Clio, ilk kez üretileceği Türkiye’nin en büyük otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında Genel Müdür Antoine Aoun’un katılımıyla Bursa'da gerçekleşen törenle eş zamanlı olarak tanıtıldı.

Renault Grubu’nun yeni nesil araçları için benimsemiş olduğu “otonom, mobil ve bağlantılı” otomobil konseptlerinden yola çıkılarak tasarlanan yeni Clio için toplamda 306 milyon avro yatırım yapıldı. Bu tutarın 181 milyon avrosu yeni Clio’nun ilk kez üretileceği Oyak Renault Otomobil Fabrikalarına yapılırken 125 milyon avrosu ise yeni iş olanakları sağlanarak Türkiye’deki 70’den fazla tedarikçiye yapıldı.

Yeni Clio’nun üretimiyle birlikte 350 kişilik istihdam yaratılırken, geçtiğimiz yıl bu kapsamda yeni nesil otomobillerin üretimi için Oyak Renault’da sac parça üretim kapasitesini 2 katına çıkartacak yüksek hızlı yeni pres hattı devreye alındı. Yeni nesil araçlarda kullanılacak motorların imalatı için de bu yatırımlara ek olarak ayrıca 100 milyon avro yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisi yatırımı gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Yeni Clio’nun seri üretimine en kısa süre içinde Renault Grubu’nun en verimli fabrikalarından biri olan Oyak Renault’da başlayacaklarının bilgisini vererek, "300 milyon avrodan fazla yatırım yaptığımız yeni Clio’nun üretiminde görev almak üzere yaklaşık 350 kişiye istihdam sağladık. Oyak Renault olarak, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Renault’nun yeni otomobil projelerinin Türkiye’de üretilmesini sağlamak ve bu sayede Türkiye’nin sanayisine, ihracatına ve istihdamına daha fazla katkıda bulunma hedefiyle tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Clio’nun, segmentinde lider ve Avrupa'nın en çok satan ikinci otomobili olarak Oyak Renault için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aoun, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni Clio ise segmentinde en üst düzey teknolojik özelliklerle gelmiş geçmiş en iyi Clio olarak tasarlandı. Modernliği ve zarafeti ile bir önceki nesillerin DNA’sını taşıyan yeni Clio, hem konfor hem de sürüş kolaylığı sağlayan yepyeni teknolojileri içinde barından benzersiz bir otomobil olarak ortaya çıktı.

Yeni Clio’nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa’da ve fabrikamızda farklı görevler aldılar. Teknik özellikleri bakımından oldukça üstün bir araç olan yeni Clio’nun yerlilik oranı yaklaşık yüzde 55- 60 aralığında. Bu oranı artırmak için Oyak Renault olarak Türk mühendisliğinin gücünü ortaya koyup var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

1990'dan bugüne tüm dünyada 15 milyon adetlik satış rakamı ile dünyada en fazla satılan Renault markalı araç olan ikonik model Clio’nun yeni versiyonu, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve kendi segmentinde ilk olan pek çok üst düzey teknolojiyle birlikte geliyor. "Evrim ve Devrim" çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyan daha şık ve dinamik bir dış tasarıma sahip olurken, geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen şık iç tasarımında ise segmentinde ilk niteliğinde araç içi teknolojilerle öne çıkıyor.

Özellikle şehir içinde pratik elektrikli park freni gibi benzersiz birçok özelliği barındıran yeni Clio, daha fazla teknoloji barından araç içi uygulamalar, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunan özelliklerle geliyor. En yeni standartlara uygun ileri teknolojilerle üretilen motorları sayesinde segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyona sahip olan yeni Clio, inovatif sürüş destek sistemleri ile de otonom sürüşe öncülük etmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cenevre Otomobil Fuarı Yeni Clio

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