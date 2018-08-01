FİNANS

"Yeni dönemde yeni fırsatlara kapı aralayacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: - "Bir ülke kanatlanacaksa tüm kanatlarıyla harekete geçerek, kanatlanacak ve uçacaktır. Siyaset bir taraftan, sanayi bir taraftan, diğer tarafta kamu hizmetleri, diğer tarafta başka bir kanat, hep beraber bir senkron içinde yeni dönemde yeni fırsatlara kapı aralayacağız"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bir ülke kanatlanacaksa tüm kanatlarıyla harekete geçerek, kanatlanacak ve uçacaktır. Siyaset bir taraftan, sanayi bir taraftan, diğer tarafta kamu hizmetleri, diğer tarafta başka bir kanat, hep beraber bir senkron içinde yeni dönemde yeni fırsatlara kapı aralayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve bazı milletvekilleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ihracattaki başarısıyla Bursa'nın ekonominin nabzının attığı bir kent olduğunu bildirdi.

BTSO'nun projelerinin Türkiye'ye önemli bir gelecek vadettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "BTSO'nun sunumları kapsamında, 6 makro projeyi yakından tanıdık ve bunlarla ilgili bilgi edindik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, BTSO'nun "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" diyerek yola çıktığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"BTSO'ya hem Ankara'da hem kamuyla iletişim ağında ön açıcı olmak, onlara fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kullanmaları açısından ön ayak olmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki insanımız evine ekmek, aş götürüyorsa ve yüzü gülüyorsa bunda sanayicilerimizin kendilerine sunduğu istihdam fırsatından kaynakladığını çok iyi biliyoruz. Bir ülke kanatlanacaksa tüm kanatlarıyla harekete geçerek, kanatlanacak ve uçacaktır. Siyaset bir taraftan, sanayi bir taraftan, diğer tarafta kamu hizmetleri, diğer tarafta başka bir kanat, hep beraber bir senkron içinde yeni dönemde yeni fırsatlara kapı aralayacağız."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da ziyaret çerçevesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bursa'nın sadece kent ekonomisine değil, ülke ekonomisine de katma değer ürettiğini belirten Burkay, "BTSO olarak, yürütmekte olduğumuz projeleri paylaşma imkanımız oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu

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