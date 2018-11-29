Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) illeti bu millete çok büyük zillet yaşatmaya kalktı. Devlete, sivil toplum kuruluşlarına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bu tarz vakıfların olmasını çok önemsememiz ve desteklememiz gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi bünyesinde hizmet verecek Kitap Kahve'nin Hamamönü'ndeki açılışını gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada okumanın önemine işaret eden Pakdemirli, kendisine gelen hediyelerden sadece kitapları evine götürerek okuduğunu anlattı. Pakdemirli, internetin yaygınlaşması ve cebe girmesiyle kitap ve okuma konusunda eksikliklerin oluştuğuna işaret ederek, "Kitap okumayan toplum olmamamız lazım." diye konuştu.

Pakdemirli, bakan olmadan önce de Yeni Dünya Vakfıyla birlikte yol yürüdüğünü aktararak, "Öğrenci okutmak çok ulvi bir iştir. Bugünün dünyasıda böyle düzgün, tertipli, vatanını, milletini seven vakıflar olması son derece önemli. İki yıl önce yaşanan olayları biliyorsunuz. FETÖ illeti bu millete çok büyük zillet yaşatmaya kalktı. Devlete, sivil toplum kuruluşlarına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bu tarz vakıfların olmasını çok önemsememiz ve desteklememiz gerekiyor. Beni de bir vakıf gönüllüsü olarak yazabilirsiniz." ifadesini kullandı.