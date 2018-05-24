FİNANS

"Yeni düzenleme tüm paydaşların lehine"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette: - "Yeni düzenleme tüm paydaşların lehinedir ve standartları yükselterek, sektörümüze ivme kazandıracaktır"

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, "Yeni düzenleme tüm paydaşların lehinedir ve standartları yükselterek, sektörümüze ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Edenred'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ladoucette, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yemek kartı şirketlerine yönelik hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Ladoucette, şunları kaydetti:

"Sektör olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştığımız bu süreç, Bakanlığımızın liderliğinde, yemek kartı sağlayıcı firmaları, restoranlar ve işveren dernekleri gibi tüm paydaşların görüşlerinin alındığı, tüm tarafların temel haklarını gözeten bir yaklaşımla yönetilmiştir. Gelinen noktada yeni düzenleme tüm paydaşların lehinedir ve standartları yükselterek, sektörümüze ivme kazandıracaktır."

Ladoucette, Edenred'in, Türkiye pazarında giriş yaptığı 1992 yılından bu yana kurumların verimliliğinin ve çalışanların alım güçlerinin artması, ayrıca üye iş yerlerinin ek satış hacmi elde etmesi yönünde katkı sunduğunu belirtti.

Ladoucette, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni yönetmelik kapsamında restoranlar ve firmalar için getirilen ticari şartlar önümüzdeki aylarda yürürlüğe konulacaktır. Ayrıca Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi'ye konuya gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Maliyeti iş veren tarafından karşılanırken aynı zamanda iş verene vergi avantajı da sağlayan yemek kartlarının hem ülke ekonomisine hem de sayıları 3 milyona ulaşan kart kullanıcısı çalışanın iş motivasyonu ve bireysel ekonomisine katkısı oldukça yüksek. Yeni düzenleme ile önümüzdeki dönemde bu katkı kuşkusuz daha da güçlenecektir."

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyonProf. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edenred

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Diğer Haberler
Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Girişimci kadını, pamuk iflas ettirdi

Girişimci kadını, pamuk iflas ettirdi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.