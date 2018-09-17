Yeni eğitim-öğretim yılı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm ülkemize, öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Milyonlarca öğrencimiz tatili bitirdi ve heyecanla sınıflarına girdi. Bu dönemde aileler ve öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz kadar özverili şekilde davranmalı. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm ülkemize, öğrenci öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 18 milyon öğrencinin ve 1 milyonun üzerinde öğretmenin okullarına kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Okulların açılmasıyla trafiğe binlerce servis aracımız girdi. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, onları büyüten ailelerine, onları yetiştiren öğretmenlerine ve onları güvenli şekilde okullarına ulaştıran servisçi esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının kazasız, belasız, güvenli bir ulaşımla sürüp gitmesini temenni ediyorum."

