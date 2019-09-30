FİNANS

"Yeni Ekonomi Programı, kimya ihracatçısına güç katacak"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "(YEP sayesinde) 11. Kalkınma Planı'nda da öncelikli sektörler arasında yer alan kimya sektörünün, ihracattaki yükselişinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" - "Görüyoruz ki; yeni YEP kapsamındaki finans reformları da kimya ihracatçısına güç katacak. Önümüzdeki dönemde, kimya ihracatçıları olarak katma değeri yüksek yeni ürünlerle, ülke ekonomimizin yükselişinde üzerimize düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Yeni Ekonomi Programı kapsamında kimya sektörünün ihracattaki yükselişinin artarak devam edeceğini belirterek, "Görüyoruz ki; yeni YEP kapsamındaki finans reformları da kimya ihracatçısına güç katacak." ifadesini kullandı.

Pelister, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (2020-2022) (YEP) ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın ekonomide güçlü bir Türkiyeyi hedeflediğini aktaran Pelister, dünya ekonomisinde bir üst lige çıkmalarını sağlayacak programı ihracatçının da rotasını çizecek önemli bir yol haritası olarak gördüklerini bildirdi.

Pelister, dış ticarette sağlanan yapısal değişim ve dönüşüm hamlesinin içinde özellikle kimya sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "Bu değişimde, petrokimya gibi ithal ara mallarının yoğun olduğu alanlardaki ham maddelerin Türkiye’de üretilmesi, kimya ihracatçısı için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede 11. Kalkınma Planı'nda da öncelikli sektörler arasında yer alan kimya sektörünün, ihracattaki yükselişinin artarak devam edeceğini öngördüklerini anlatan Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek katma değerli ürünlere geçiş stratejisiyle birlikte sanayici ve dolayısıyla ihracatçımızın önünde büyük bir dönüşüm vizyonu bulunuyor. Kimya ihracatçısının öncelikli beklentisi de finansman maliyetlerinin azaltılması, kredi faizlerinin düşmesi ve sektörlere özel teşviklerin devreye girmesi. Görüyoruz ki; yeni YEP kapsamındaki finans reformları da kimya ihracatçısına güç katacak. Önümüzdeki dönemde, kimya ihracatçıları olarak katma değeri yüksek yeni ürünlerle, ülke ekonomimizin yükselişinde üzerimize düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz. Büyümeye ve üretmeye odaklanarak, var gücümüzle değişimin öncü sektörlerinden biri olmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İKMİB YEP

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