"Yeni Ekonomi Programı, kimya ihracatçısına güç katacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Yeni Ekonomi Programı kapsamında kimya sektörünün ihracattaki yükselişinin artarak devam edeceğini belirterek, "Görüyoruz ki; yeni YEP kapsamındaki finans reformları da kimya ihracatçısına güç katacak." ifadesini kullandı.

Pelister, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (2020-2022) (YEP) ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın ekonomide güçlü bir Türkiyeyi hedeflediğini aktaran Pelister, dünya ekonomisinde bir üst lige çıkmalarını sağlayacak programı ihracatçının da rotasını çizecek önemli bir yol haritası olarak gördüklerini bildirdi.

Pelister, dış ticarette sağlanan yapısal değişim ve dönüşüm hamlesinin içinde özellikle kimya sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "Bu değişimde, petrokimya gibi ithal ara mallarının yoğun olduğu alanlardaki ham maddelerin Türkiye’de üretilmesi, kimya ihracatçısı için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.