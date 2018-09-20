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Yeni Ekonomi Programı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut: - "Çok ayakları yere basan, aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleri iyi ele alınmış, detaylı bir çalışma olduğu Sayın Bakanımız tarafından net bir şekilde ortaya konuldu" - "Program ile hep beraber enflasyon, cari açık, işsizlik ve büyüme oranlarında optimum seviyeyi, biraz daha zor geçecek 2019'dan sonra 2020'den itibaren görmeye başlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, Yeni Ekonomi Programı'nın ayakları yere basan, aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleri iyi ele alınmış, detaylı bir çalışma olduğunu belirterek, "Program ile hep beraber enflasyon, cari açık, işsizlik ve büyüme oranlarında optimum seviyeyi, biraz daha zor geçecek 2019'dan sonra 2020'den itibaren görmeye başlayacağız." dedi.

Ermut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ermut, programın kısa ve uzun vadede çok etkili sonuçlar oluşturacağını düşündüğünü söyledi.

Ermut, programın olumlu etkilerinin kısa sürede görülmeye başlanacağını ifade ederek, "Çok ayakları yere basan, aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleri iyi ele alınmış, detaylı bir çalışma olduğu Sayın Bakanımız tarafından net bir şekilde ortaya konuldu. İnşallah önümüzdeki iki yılın reel beklentileri, ülkemizin potansiyeli ve yapabilecekleri göz önüne alınarak, takibi iyi yapılarak bir program uygulamaya konulmuş olacak." diye konuştu.

Programda, katma değer oluşturacak alanlar ve cari açıkla ilgili konuların yanı sıra, doğrudan yatırımlar açısından da önemli mesajlar verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğrudan yatırımlar anlamında da Yeni Ekonomi Programı'nın ülkemize yeni kanallar açacağını düşünüyorum. Program ile hep beraber enflasyon, cari açık, işsizlik ve büyüme oranlarında optimum seviyeyi, biraz daha zor geçecek 2019'dan sonra 2020'den itibaren görmeye başlayacağız. Program; bu sonuçların alınmasının yolunun başlangıcı olarak çok önemli mesajlar verdi, iyi bir başlangıç oldu. İnşallah bu hedeflerin yakalanması için el birliği ile çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak'ın koordinasyonu ile bu hedefleri hep beraber tutturacağımıza inanıyorum."

Arda Ermut, programın sonuçlarını görmeye başladıkça, hedeflerin de revize edileceğini belirterek, "Dünyada da ekstrem anlamda negatif bir durum oluşmadığı sürece, ülkemizde doğrudan yatırım rakamlarında da Yeni Ekonomi Programı'nın pozitif etkilerini görüyor olacağız." şeklinde konuşmasını tamamladı.

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Arda Ermut YEP

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