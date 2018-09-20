İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, Yeni Ekonomi Programı'nın ayakları yere basan, aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleri iyi ele alınmış, detaylı bir çalışma olduğunu belirterek, "Program ile hep beraber enflasyon, cari açık, işsizlik ve büyüme oranlarında optimum seviyeyi, biraz daha zor geçecek 2019'dan sonra 2020'den itibaren görmeye başlayacağız." dedi.

Ermut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ermut, programın kısa ve uzun vadede çok etkili sonuçlar oluşturacağını düşündüğünü söyledi.

Ermut, programın olumlu etkilerinin kısa sürede görülmeye başlanacağını ifade ederek, "Çok ayakları yere basan, aynı zamanda Türkiye'nin gerçekleri iyi ele alınmış, detaylı bir çalışma olduğu Sayın Bakanımız tarafından net bir şekilde ortaya konuldu. İnşallah önümüzdeki iki yılın reel beklentileri, ülkemizin potansiyeli ve yapabilecekleri göz önüne alınarak, takibi iyi yapılarak bir program uygulamaya konulmuş olacak." diye konuştu.