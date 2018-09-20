İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Yeni Ekonomi Programı'nın üzerinde çok çalışılmış, kapsamlı bir program olduğunu belirterek, "Enflasyon hedeflemesi, mali disiplin ve bankacılık sektörü açısından da bakıldığında inşallah bu programın uygulanmasıyla önümüzdeki hedeflere daha sağlıklı bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz." dedi.
Akben, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Programın hayırlı olması temennisinde bulunan Akben, "Üzerinde çok çalışılmış, kapsamlı bir program. Enflasyon hedeflemesi, mali disiplin ve bankacılık sektörü açısından da bakıldığında inşallah bu programın uygulanmasıyla önümüzdeki hedeflere daha sağlıklı bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
Akben, yeniden yapılandırma tebliği yayımladıklarını, dün de Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nı tamamladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Çerçeve Anlaşması şu anda bankalarımızın yüzde 90'ı tarafından imzalandı, geri kalan da tamamlanacak. Çerçeve Anlaşması şartları çerçevesinde yapılandırma müracaatında bulunan şirketler, anlaşmayı bankalar ile imzalayarak yapılandırmadan istifade edecekler. Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesi hususunda kanun çıkmıştı biliyorsunuz. Bu kapsamda Emlak Bankası, emlak konusunda daha etkin ve yetkin bir görev üstlenecek. Bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak. Kalkınma Bankası da zaten var olan bir bankamız. O alanda biraz daha alacağımız mesafeler var. Kalkınma Bankasının da yeniden yapılandırması ile o alandaki boşluk da doldurulacak."
Emlak Bankası modeli üzerinde şu anda ciddi çalışmalar olduğunu anlatan Akben, bunlar netleştikten sonra bir açıklama yapmanın daha doğru olacağını söyledi.
Akben, "Yeni dönemde batık kredilerin başka bir banka ve kuruma devredilmesi söz konusu olacak mı?" sorusu karşısında da "Hayır, şu anda planda böyle bir şey yok." yanıtını verdi.
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