İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ayakları yere basan, altı doldurulmuş, hayali olmayan bir Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Bu yönüyle bakıldığında hoşumuza gidip gitmemesi değil, uygulanabilir olması bizim açımızdan önemliydi." dedi.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Program dolayısıyla Bakan Albayrak ve ekonomi yönetimine teşekkürlerini ileten Olpak, son dönemlerde sürekli istişare halinde olduklarını, iş örgütleri olarak beklenti, talep ve sorun alanlarını bildirdiklerini anlattı.

Olpak, ayakları yere basan, altı doldurulmuş, hayali olmayan bir program ile karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Bu yönüyle bakıldığında hoşumuza gidip gitmemesi değil, uygulanabilir olması bizim açımızdan önemliydi. Yatırımlar noktasında, özel sektörün yatırımları açısından bir şey kastettiklerini sanmıyorum ama şu anki, mevcut finansal yapı içerisinde ikinci planda olması gereken yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Doğrudur, bu çerçevede ilerlenecektir diye düşünüyorum. Sonrasındaki asıl kısmı olan uygulama hep birlikte gerçekleştirilecek. Bakanlığın ortaya koyduğu tabloya biz de özel sektörle elimizden gelen desteği vererek bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."