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Yeni Ekonomi Programı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: - "Yeni Ekonomi Programı ile hükümetimiz, üzerine düşeni yapıp ihtiyaç duyulan gerçekçi hedefleri ortaya koydu. Bizler de iş alemi olarak ivedilikle bu hedefler doğrultusunda çalışmak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hükümetin, üzerine düşeni yapıp ihtiyaç duyulan gerçekçi hedefleri ortaya koyduğunu belirterek, "Bizler de iş alemi olarak ivedilikle bu hedefler doğrultusunda çalışmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'i değerlendirdi.

3 yıllık bir iş planı olan YEP'in; enflasyonla mücadele, sürdürülebilir sağlıklı büyüme ve cari açığın düşürülmesi hedefiyle hazırlandığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve cari açık tehlikesine karşı el ele vererek mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kamu, özel sektör, STK demeden, devlet ve millet bir arada savaşmalıyız. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile hükümetimiz, üzerine düşeni yapıp ihtiyaç duyulan gerçekçi hedefleri ortaya koydu. Bizler de iş alemi olarak ivedilikle bu hedefler doğrultusunda çalışmak zorundayız."

Kopuz, enflasyonun ve cari açığın düşürülmesinin öncelikli hedefleri olması gerektiğini, gelecek 3 yıl boyunca rekor büyümelerin yerini sürdürülebilir büyümelerin almasının Türkiye'nin selameti açısından en doğru karar olduğunu vurguladı.

Cari açıkla mücadele konusunda ihracatın önemine işaret eden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cari açıkla başa çıkabilmek, yerli ve katma değerli üretimin güçlendirilmesinden geçer. Yeni Ekonomi Programı kapsamında, özellikle ithalat içerisinde payı yüksek olan ürünlerin yerlileştirilmesi, kamu tarafından yerli üretime sağlanan teşvikler ile cari açığın düşürülmesi bizi hedeflerimize ulaştıracaktır. Bu açıdan ihracat teşvik sisteminin yeniden yapılandırılmasını olumlu buluyorum."

Büyüme tahminlerinin gerçekçi hedefler ile güncellenmesinin dengeli büyüme konusundaki kararlılığı yansıttığını vurgulayan Kopuz, "Yeni Ekonomi Programı, içinde bulunduğumuz ekonomik savaşta yeni ve güçlü bir taarruz planı ortaya koyarak küresel piyasaların ve yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini perçinlemiştir." ifadesini kullandı.

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İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz

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