Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Yıl sonu enflasyonunun yüzde 20,8 olarak öngörülmesi, 2019 büyüme rakamının yüzde 5,5'ten yüzde 2,3'e çekilmesini, yine 2019'da bu yıl yaşanan ekonomik gelişmelerin uzantısı olarak işsizliğin yüzde 12,1 olacağı beklentisini gerçekçi buluyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkay, yazılı açıklamasında, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla açıklanan YEP'i değerlendirdi.

Sıkı maliye politikasının devam edeceği sözünün ve kamuda 60 milyar liralık tasarruf ve 16 milyar liralık ek kaynak hedefinin takipçisi olacaklarını belirten Türkay, "Tasarrufların nerelerden yapılacağını da umarım yakın zamanda öğreniriz." ifadelerini kullandı.

Programın gerçekçi enflasyon ve büyüme rakamları üzerine oturtulmasını olumlu bulduklarını vurgulayan Türkay, şunları kaydetti:

"Yıl sonu enflasyonunun yüzde 20,8 olarak öngörülmesi, 2019 büyüme rakamının yüzde 5,5'ten yüzde 2,3'e çekilmesini, yine 2019'da bu yıl yaşanan ekonomik gelişmelerin uzantısı olarak işsizliğin yüzde 12,1 olacağı beklentisini gerçekçi buluyoruz. Enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanları olmak üzere beş temel hedefe oturtulduğu belirtilen programda, bankacılıkla ilgili bölümü ayrıca önemsiyoruz. Çünkü reel sektörün yapacağı işler için gideceği yer, bankalar olacak. Bankaların reel sektörü finanse etmediği bir ortamda çarklar durur. Bunun iktidar tarafından görülmesi, bizim için kıymetlidir."

Türkay, iş dünyasına en büyük desteğin öngörülebilir bir ortam olduğuna dikkati çekerek, "Hukuksal ve mali araçlarıyla iktidarların görevi, piyasayı sakinleştirmek olmalıdır. Destekler konusu da önemli. En büyük destek, tarım ile gıda alanlarına verilmeli. İş dünyası olarak, Türkiye gemisinde hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

