Tekstil Sanayici ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olması memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Dizdar, yazılı açıklamasında, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla açıklanan YEP'i değerlendirdi.

Kamu maliyesinin disipline edilmesiyle oluşacak kaynağın yatırım alanlarına çekileceğini, bu sayede istihdamın da artacağını belirten Dizdar, "YEP, Türk ekonomisinin önümüzdeki üç yılı için temel makro parametreler ile hedeflediği düzeyler, üretim, tasarruf, yatırım ve ihracat açısından reel sektöre vadettiği açılımlar bağlamında bir vizyon ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların beklentileri doğrultusunda atılacak adımların ekonomiyi dengeleyeceğini aktaran Dizdar, "Net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olması, memnuniyet verici." ifadesini kullandı.