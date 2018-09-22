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Yeni Ekonomi Programı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar: - "Net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olması memnuniyet verici" - "Uygulanabilir ve gerçekçi hedefler içeren programın piyasayla uyuşan bir nitelikte olması ve beklentilere cevap vermesi, iş dünyası adına son derece anlamlı"

Tekstil Sanayici ve İşadamları Derneği (TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olması memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Dizdar, yazılı açıklamasında, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla açıklanan YEP'i değerlendirdi.

Kamu maliyesinin disipline edilmesiyle oluşacak kaynağın yatırım alanlarına çekileceğini, bu sayede istihdamın da artacağını belirten Dizdar, "YEP, Türk ekonomisinin önümüzdeki üç yılı için temel makro parametreler ile hedeflediği düzeyler, üretim, tasarruf, yatırım ve ihracat açısından reel sektöre vadettiği açılımlar bağlamında bir vizyon ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların beklentileri doğrultusunda atılacak adımların ekonomiyi dengeleyeceğini aktaran Dizdar, "Net bir ekonomik tablonun çizilmesi ve buna ilişkin somut adımların atılacak olması, memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Dizdar, YEP ile Türkiye'nin üretim ekonomisinin önceleneceğini, cari açık ve enflasyonla mücadele ile finansal istikrar vurgusunun piyasalar açısından önemli bir karşılığı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Program, ülkemizin çok hassas bir dönemden geçtiği bu günlerde üreticimizin ve sanayicimizin motivasyonu için önemli bir güç kaynağı olmuştur. Büyüme hedefleri, enflasyon, cari açık, enerji ve katma değeri yüksek sektörler açısından bakıldığında süreç, sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Uygulanabilir ve gerçekçi hedefler içeren programın piyasayla uyuşan bir nitelikte olması ve beklentilere cevap vermesi, iş dünyası adına son derece anlamlı. Makroekonomik bir model niteliği taşıyan program, hem orta hem de uzun vadede ekonomik istikrara katma değer sağlayacaktır."

Programda ihracata yapılan vurguya değinen Dizdar, "Bu süreçten çıkışımızın püf noktası, daha fazla ihracat yapmak. Bu sayede döviz kuru dengelenebilir ve ithalata dayalı sektörlerde döviz kuru baskısı azalacağı için iş adamı, ihracatçı, esnaf ve vatandaş rahat bir nefes alabilir." açıklamasında bulundu.

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TESİAD) yeni ekonomi programı

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