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Yeni Ekonomi Programı'nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Yeni Ekonomi Programı, Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritasını ortaya koydu" - "Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içe​ren 3D'li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içe​ren 3D'li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Bakan Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı" adıyla açıkladığı ve 2019-2021 dönemini kapsayan programın, Türkiye'nin döviz merkezli ekonomik kuşatma operasyonunu bertaraf etmesinin yanı sıra dengelenme, toparlanma ve sıçrama için yürütülecek çalışmaları içerdiğini vurguladı.

Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritası niteliğindeki YEP'teki enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel göstergelere ilişkin hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğuna dikkati çeken Baran, "Üretim odaklı bir büyümenin hedeflenmesi ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelinmesi Türkiye'nin insan kaynağı başta olmak üzere sahip olduğu tüm değerlerin doğru kullanımı ve bağımsızlığı açısından önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nda Kamu Maliyesi Dönüşüm Ofisi kurulmasının yer aldığını anımsatan Baran, kamu maliyesinin disiplin altına alınmasıyla 76 milyar liralık tasarruf sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Baran, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bu dönemde ülke olarak yeni bir başarı hikayesine ihtiyaç bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içe​ren 3D'li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek. Üretimi odağına alan Türkiye, hem büyüme ivmesini artıracak hem dış ticaret hem de cari açığına kökten çözüm üretebilecektir. Bu ivmeye kamu maliyesinin yeniden yapılandırılmasıyla elde edilecek tasarruf eklenince Türkiye'nin YEP'i ile önemli bir dönüşüm sürecini tamamlayabileceği gözüküyor. Ekonomimizin zorluklarını sağ salim aşacağımıza inanıyorum."

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2019-2021 dönemi ATO Gürsel Baran yeni ekonomi programı YEP

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