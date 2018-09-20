Yeni Ekonomi Programı'nın yankıları

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik modelin ortaya konulduğunu belirterek, "Programın, mevcut dinamikleri sürdürebilir hale getirirken, bunu gerçekleştirmek için de güçlü maliye politikasıyla desteklendiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.
Özdebir, yazılı açıklamasında Bakan Albayrak'ın açıkladığı YEP'i değerlendirdi.
Programın kamuoyu ile paylaşılmasıyla Türkiye'nin 3 yıllık projeksiyonunun belli olduğunu kaydeden Özdebir, "Kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik model ortaya konuldu. Programın, mevcut dinamikleri sürdürebilir hale getirirken, bunu gerçekleştirmek için de güçlü maliye politikasıyla desteklendiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Özdebir, kur, faiz ve enflasyon sarmalının, ülke ekonomisine getirdiği maliyetin, bu programla aşılacağını düşündüğünü belirterek, özellikle kamu harcamalarında kısıtlamaya gidileceği ve yüksek maliyetli projelere başlanmayacağına yönelik açıklamaların piyasayı rahatlatacağının altını çizdi. Özdebir, sağlanacak kamu tasarrufunun, kaynak yaratma açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.
- "Türk lirasına güven artacak"
Özdebir, programda bankacılık sektörünün güçlü yapısının sürdürülmesi ve reel sektörü destekleme yönünde devamlılığının sağlanmasının temel amaç olarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu anlamda, reel sektörün finansal piyasalarla ilişkisi göz önüne alındığında, mevcut borçlanma maliyetlerinin aşağı çekilmesi yönünde etkinliği arttırarak, ekonomide bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Kaynak sıkıntısının yaşandığı ülkemizde, özellikle döviz akışını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerin, döviz kurlarındaki dalgalanmanın normalleşme eğilimine girmesini sağlayacağı aşikardır. Türk lirasına olan güven artacak, bu güven artışı bütün makroekonomik değişkenleri olumlu etkileyerek, ekonomimiz yeniden dengelenme ve ayarlama sürecine girecektir. Dengelenme, disiplin ve değişim, ana temeli üzerine oturtulan programla, ekonomimizin sürdürülebilir bir model algısıyla, yeniden bir dengelenme sürecine gireceğini düşünüyorum."
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