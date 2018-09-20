Yeni Ekonomi Programı'nın yankıları

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik modelin ortaya konulduğunu belirterek, "Programın, mevcut dinamikleri sürdürebilir hale getirirken, bunu gerçekleştirmek için de güçlü maliye politikasıyla desteklendiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında Bakan Albayrak'ın açıkladığı YEP'i değerlendirdi.

Programın kamuoyu ile paylaşılmasıyla Türkiye'nin 3 yıllık projeksiyonunun belli olduğunu kaydeden Özdebir, "Kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik model ortaya konuldu. Programın, mevcut dinamikleri sürdürebilir hale getirirken, bunu gerçekleştirmek için de güçlü maliye politikasıyla desteklendiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdebir, kur, faiz ve enflasyon sarmalının, ülke ekonomisine getirdiği maliyetin, bu programla aşılacağını düşündüğünü belirterek, özellikle kamu harcamalarında kısıtlamaya gidileceği ve yüksek maliyetli projelere başlanmayacağına yönelik açıklamaların piyasayı rahatlatacağının altını çizdi. Özdebir, sağlanacak kamu tasarrufunun, kaynak yaratma açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.