"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"a ilişkin, "Paket, ayakları yere basan, uygulanabilir, etkili, yapısal sorunlara reçete içeren etkili bir pakettir. Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip, güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni ekonomi programının, disiplin, dengelenme ve değişim olmak üzere üç ayak üzerine kurulduğunu belirterek, değişim döneminin yapısal reformlarla gerçekleştirilecek olmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin üretim ve vergilendirme alanlarında da reforma ihtiyaç duyduğunu bildiren Baran, Kurumlar Vergisi'nin kademeli olarak düşürülecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Baran, kıdem tazminatı konusunun da çözüm beklediğini belirterek, "Kıdem tazminatı bu haliyle ne işçiyi ne de işvereni memnun ediyor. İş barışına hizmet etmediği gibi mahkemelerdeki iş yükünün artmasına da neden oluyor. Kıdem tazminatının Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre değerlendirilmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu süreçte kıdem tazminatı şartlarıyla tazminata esas çalışma süresi de yeniden ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.