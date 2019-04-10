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"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Yoğun, kapsamlı ve bütünselliği olan bir paket. Özellikle reform alanlarının başında finansal sektörün ön plana çıkmasını önemsiyoruz" - "Kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için 28 milyar lira hazine kağıdı verilecek olması da önemli bir adım" - "Gıda fiyatlarına ilişkin alınan kararlar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı"nın yoğun, kapsamlı ve bütünselliğe sahip bir paket olduğunu belirterek, "Özellikle reform alanlarının başında finansal sektörün ön plana çıkmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yaptığı yazılı açıklamada, programda ekonomik hayatın her alanını ilgilendiren hukuk reformuna kuvvetle vurgu yapılmasının önemine işaret etti.

Reform adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özdebir, "Yoğun, kapsamlı ve bütünselliği olan bir paket. Özellikle reform alanlarının başında finansal sektörün ön plana çıkmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, bankacılık sistemi ve özel sektör borçları konusundaki verilerle bunların çevrilebilirliğini gösteren rasyoların moral verdiğini vurgulayarak, kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için 28 milyar lira hazine kağıdı verilecek olmasının önemli adımlardan olduğunu bildirdi.

Özellikle kredi yapılandırmada faizlerin ödenebilir bir orana gelmesinin ve bu yapılandırmaların bankalara bırakılmamasının da önemli olduğuna işaret eden Özdebir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicilerin en önemli gündemi kredi faizlerinin yüksekliğidir. Kredi faiz oranlarının yüksek seviyede gerçekleşmesi krediye reel sektörün ulaşmasının önündeki en önemli engeldir. Ekonomi politikası yapıcılarının bu konu üzerinde yoğunlaşması yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi açısından oldukça önemlidir."

- "Ekonomiye güvenimiz tam"

Özdebir, vergi dönüşümünün bu yıl hayata geçirilecek en önemli reformlardan olacağını belirterek, yeni vergi uygulamalarında istisna ve muafiyetlerin azaltılmasının ve Kurumlar Vergisi'nin kademeli olarak düşürülmesinin özellikle sanayicinin vergi yükünün azaltılması ve yabancı yatırımları ülkeye kazandırmada büyük bir etkisi olacağını bildirdi.

Hem iç hem de dış piyasaya güven vermek gerektiğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Öngörülebilirliğin artması büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrasında 4,5 yıl ülkemizde seçim olmaması gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim artıracak, uzun dönemde ekonomiyi istikrara kavuşturacaktır. Ülkemiz daha önce yaşamış olduğu krizlerden güçlenerek çıkmıştır. Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır. En kısa zamanda bu olumsuzluklar bertaraf edilerek ekonomimiz yeniden istikrara kavuşacaktır."

- "Enflasyondaki artışın en önemli nedeni gıda fiyatları"

Kıdem tazminatı reformuyla işçi ve işveren açısından uygulamaya konulacak düzenlemelerin sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam performansı açısından önemli bir adım olacağını ifade eden Özdebir, tamamlayıcı emeklilik sisteminin hızla hayata geçirilmesi ve çalıştıkça gelirin artmasının insanların çalışma şevki üzerinde olumlu katkıları olacağını belirtti.

Özdebir, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomi tesis edilmesi, güçlü tasarrufla gerek bankacılık sisteminin aktif kalitesindeki düzelme gerekse de üretim odaklı finansmanla bu büyümenin finansman altyapısının sağlamlaştırılmasının reel sektör açısından programda yer alan önemli kararlardan olduğunu ifade etti.

Yüksek özel sektör borçluluk rasyosu göz önüne alındığında, özel sektörün borçlarının yapılandırılması için atılacak adımlara da değinen Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Gıda fiyatlarındaki artış şu an yaşanan enflasyonun en önemli nedenidir. Bu anlamda gıda fiyatlarına ilişkin alınan kararlar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Mayıs ayında açıklanacak tarımsal üretime ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesini özellikle takip edeceğiz. Vatandaşımızın gıdaya ulaşımı en temel hak ve buradaki istikrarın sağlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınıyor olması önemli. Tarımsal üretimle ilgili yapılacak düzenlemeler, tarımsal verimliliğin artırılması ve gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahip."

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebi ASO berat albayrak YEP

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