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"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: - "Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacağı açıklanan Sera AŞ'nin, güncel teknolojilerin yakalanması, üretimin istikrara kavuşması ve fiyatların dengelenmesi açısından faydalı olacağına inanıyorum" - Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci: - "Dolaylı vergilerin ağırlığının azaltılmasının doğru olduğuna inanıyorum"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacağı açıklanan Sera AŞ'nin, güncel teknolojilerin yakalanması, üretimin istikrara kavuşması ve fiyatların dengelenmesi açısından faydalı olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestelli, açıklanan reform paketini ve yol haritasını çok önemsediğini ifade etti.

Finans sektörünün reel ekonomiye daha fazla destek vermesini sağlayacak bir güçlendirme sürecine sokulması ve tasarrufların teşvik edilmesi gibi Türkiye ekonomisinin kırılganlığını azaltacak adımların hızlıca atılmasının önemli konuların başında geldiğini aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Albayrak'ın açıkladığı sanayide yerlileştirme programını, tarımda milli birlik projesini, turizm master planını ve ihracat ve lojistik master planlarını da İzmir açısından ayrıca çok faydalı bulduğumu da vurgulamak isterim. Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacağı açıklanan Sera AŞ'nin, güncel teknolojilerin yakalanması, üretimin istikrara kavuşması ve fiyatların dengelenmesi açısından faydalı olacağına inanıyorum. Kırmızı ette fiyat istikrarının Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi ile desteklenecek olması da uzun zamandır ihmal edilen bu alanda yeni bir ivme yakalanmasını sağlayacaktır. Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilmesi gayet olumlu ve ulaşılabilir bir hedef."

- "Kıdem tazminatında çözüme yaklaşıldığını düşünüyorum"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ise seçimin ardından böyle bir paketin iş dünyası ve sanayiciler tarafından beklendiğini aktardı.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinin kaynak ve faiz sorunu olduğunu ve buraya yapılacak desteklerle kamu bankalarının güçlendirileceğini vurgulayan Keçeci, bu bankaların iş dünyasına en fazla destek verenler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Keçeci, "Kıdem tazminatıyla ilgili arayışların artık çözüme yaklaştığına düşünüyorum. Dolaylı vergilerin ağırlığının azaltılmasının doğru olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise açıklanan reform paketinin bütünüyle piyasaları kapsayıcı nitelikte olduğunu ve yerinde tespit ve çözüm önerileriyle şekillendirildiğine değindi.

Erdoğan, ihracata dayalı bir ekonominin tesis edilmesi ve turizm potansiyelinin harekete geçirilerek gelirlerin artırılmasına yönelik seferberlik başlatılmasının "can suyu" olacağını anlattı.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili de "Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi, Hal Yasası ve Gıda Regülasyonu" maddelerini gıda enflasyonu ile mücadele hususunda önemli bir aşama olarak gördüğünü, bu adımlarla gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
paket reform yeni ekonomi programı

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