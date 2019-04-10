"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacağı açıklanan Sera AŞ'nin, güncel teknolojilerin yakalanması, üretimin istikrara kavuşması ve fiyatların dengelenmesi açısından faydalı olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestelli, açıklanan reform paketini ve yol haritasını çok önemsediğini ifade etti.

Finans sektörünün reel ekonomiye daha fazla destek vermesini sağlayacak bir güçlendirme sürecine sokulması ve tasarrufların teşvik edilmesi gibi Türkiye ekonomisinin kırılganlığını azaltacak adımların hızlıca atılmasının önemli konuların başında geldiğini aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Albayrak'ın açıkladığı sanayide yerlileştirme programını, tarımda milli birlik projesini, turizm master planını ve ihracat ve lojistik master planlarını da İzmir açısından ayrıca çok faydalı bulduğumu da vurgulamak isterim. Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacağı açıklanan Sera AŞ'nin, güncel teknolojilerin yakalanması, üretimin istikrara kavuşması ve fiyatların dengelenmesi açısından faydalı olacağına inanıyorum. Kırmızı ette fiyat istikrarının Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi ile desteklenecek olması da uzun zamandır ihmal edilen bu alanda yeni bir ivme yakalanmasını sağlayacaktır. Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilmesi gayet olumlu ve ulaşılabilir bir hedef."