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"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: - "Sözleşmeli tarım, gıdada markalaşma, kırmızı ette fiyat istikrarının küçükbaş hayvancılık hamlesiyle desteklenecek olması ve bölgesel olarak ürün bazlı arz talep ve ticaret hacmi dengesi göz önünde bulundurularak makro planlamaların yapılacak olması, Türk tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta artıracaktır"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"un özellikle Türk tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta artıracağını belirtti.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan programın, güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının iş dünyasını umutlandırdığını belirten Matlı, "Özellikle mayıs ayı içinde detayları açıklanacak olan Tarımda Milli Birlik Projesi'nin planlamaları yapılırken, TOBB ile ticaret borsalarından da görüş alınmasını arzu ederiz." ifadesini kullandı.

Reform paketinde yer alan, üreticiyle tüketici arasında değer zincirinin sağlanması ve mevsimsel dalgalanmalarda enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze üretimiyle ilgili Sera AŞ'nin kurulacak olmasının önemine dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

"2 bin hektarda teknolojik sera inşa edilerek, orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılması ve uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25'inin karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvancılığın gelişimine yönelik verilecek desteklerle 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona ulaştırılması hedefi de tarımın tüm paydaşları için umut vericidir. Hal Yasası ile toptan ve perakende ticarette, lojistik anlamında da daha rekabetçi bir yapı kurgulanacak. Özellikle sektör temsilcileri olarak ısrarla vurguladığımız ve ilgili bakanlıklarımıza öneriler sunduğumuz sözleşmeli tarım, gıdada markalaşma, kırmızı ette fiyat istikrarının küçükbaş hayvancılık hamlesiyle desteklenecek olması ve bölgesel olarak ürün bazlı arz talep ve ticaret hacmi dengesi göz önünde bulundurularak makro planlamaların yapılacak olması, Türk tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta artıracaktır."

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"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları bursa TİCARET BORSASI

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