"Yeni Ekonomi Yaklaşımı"nın yankıları

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nda yer alan kararları memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Yeni ekonomi yaklaşımının en önemli ayağı gelir dağılımında adalet olacak. Bu planın tam anlamıyla işlemesi halinde esnafımız zincir market ve AVM’lere karşı daha rekabet edebilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Bakan Albayrak tarafından kamuoyuna duyurulan Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın, Türkiye'nin önünü açacağını ifade etti.

Yeni modelin, esnaf ve sanatkarlarca memnuniyetle karşıladığını belirten Palandöken, "Yeni ekonomi yaklaşımının en önemli ayağı gelir dağılımında adalet olacak. Bu planın tam anlamıyla işlemesi halinde esnafımız zincir market ve AVM'lere karşı daha rekabet edebilir hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, son günlerde yaşanan döviz kurlarındaki artışın geçici olduğunun altını çizerek, söz konusu yeni modelde yer alan cari açığın düşürülmesi yönündeki yapısal reformların, döviz kurlarındaki baskının önüne geçeceğini kaydetti.

