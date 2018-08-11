"Yeni Ekonomi Yaklaşımı"nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Yaklaşımı’nda, tüm piyasa paydaşlarıyla daha etkin iletişim ve güvenin sağlanması prensibi, ekonomiye, ihracata ve sektörlerin gelişmesine ciddi katma değer üretecektir. Kısa, orta ve uzun vadede yol haritaları ve bunların bir an önce uygulamaya koyulması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Erdal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Yaklaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni ekonomi modelinde değişimi hedefleyen doğru adımlar, sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar, gerçekçi politikaların seçilmesi ve performans hedeflerinin takibi vurgularını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde ABD eksenli olarak döviz kurları üzerinden yapılan müdahaleleri ve yaptırım kararlarını uluslararası hukuk ve büyük devletle bağdaştıramadıklarını aktaran Erdal, başka bir devletin iç hukukuna müdahaleyi ve ihracatçılara yönelik gümrük vergisi üzerinden ekonomik bariyer oluşturulmasını kabul edilemez bulduklarını kaydetti.