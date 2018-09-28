FİNANS

Yeni Ferrari Monza SP1 ve SP2 tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Ferrari, 1950’li yıllardaki modellerinden ilham alınarak tasarlanan Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Ferrari, 1950’li yıllardaki Ferrari modellerinden ilham alınarak tasarlanan Monza SP1 ve SP2 modellerini tanıttı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, süper spor deneyimi sunan ve şirketin Maranello'daki fabrikasında tanıtılan Ferrari Monza SP1 ve SP2, çok özel müşteriler ve koleksiyonerlere hitap eden ileri teknoloji özellikleriyle dikkati çekiyor.

Üst düzey mühendislik ve yüksek teknolojiyle süper spor otomobiller arenasına damgasını vurmaya hazırlanan ve sınırlı sayıda üretilecek olan yeni modeller, koleksiyonerlere ve özel müşterilere hitap edecek özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirketin 1950'li yıllardaki otomobillerden ilham alınarak geliştirilen araçlarından Ferrari Monza SP1, tek koltuklu gerçek bir yarışçı olarak eşsiz bir sürüş deneyimi yaşatırken, SP2 modeli aynı deneyimi 2 koltukla birlikte yolcuya da sunuyor. Her iki otomobilde de karbon fiber parçalara yer verilirken, tasarım özellikleriyle tüm Ferrari modellerinden ayrışıyor.

Bir "barchetta" modelindeki en iyi güç-ağırlık oranını sunan bu otomobillerde, 6,5 litrelik, 810 HP güç ve 720 Nm tork üreten V12 motora yer veriliyor. 100 kilometre hıza sadece 2,9 saniyede ulaşan otomobiller, 0'dan 200 kilometre hıza ulaşmak için 7,9 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Maksimum hız ise 300 Km/s ve üzeri olarak açıklanıyor.

Tavan ve ön camın kaldırılmasıyla saf spider-roadster deneyimi vadeden otomobillerde, mükemmel bir aerodinami sağlamak için patentli bir hava tahliye sistemi üzerine kurulan "sanal ön cam" fonksiyonu yer alıyor.

Üstelik gerçek bir Formula 1 otomobili deneyimi sunan bu otomobillerin şanslı sahipleri, Lora Piana ve Berluti markaları tarafından tasarlanan şık yarış tulumu, kask, eldiven, atkı ve sürüş ayakkabılarını da satın alabiliyor.

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