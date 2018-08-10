"Yeni havalimanı Körfez'le ticareti ikiye katlayabilir"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yusuf el Zawawi, "Yeni havalimanıyla artacak turistik ve kargo taşımacılığı uçuşlarının Türkiye ve bölge ülkeler için ciddi fırsatları da beraberinde getireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmi yeni havalimanıyla birlikte iki katına ulaşabilir." dedi.

Zawawi, Kuveyt Havayolları’nın Levent’te bulunan şehir ofisinin açılışında iki ülke arası ticari ilişkileri değerlendirdi.

Burada bir konuşma yapan Zawawi, açılan ofisin Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştireceğini belirterek, “Kuveyt Havayolları uzun zamandır Türkiye’deydi. Şimdi İstanbul ofisini de açarak yeni bir başlangıç yapıyor. Türkiye ile ilgili çok sayıda ekonomik iş birliği planımız var.” diye konuştu.

Zawawi, 29 Ekim'de hizmete girmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ticari hacmi artıracağını ifade ederek, "İstanbul'un yeni havalimanının çok yüksek kapasitelerle hizmet vereceğini duyuyoruz. Yeni havalimanıyla artacak turistik ve kargo taşımacılığı uçuşlarının Türkiye ve bölge ülkeler için ciddi fırsatları da beraberinde getireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmi yeni havalimanıyla birlikte iki katına ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.