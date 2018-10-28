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"Yeni havalimanı Türkiye'yi küresel ticarette geleceğe uçuracak"

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye'yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak. Cumhuriyet'in 95. yılını bir başyapıt ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz" - "Artık havacılığın küresel ticaret üzerindeki çarpan etkisini çok daha fazla yaşayacağımız bir üssümüz var" - "Türkiye şimdi sadece doğu ile batıyı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü oldu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yarın ilk fazı hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin "İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye'yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu gökyüzünde hayat bulacak. Cumhuriyet'in 95. yılını bir başyapıt ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni havalimanının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını anımsatarak, yeni havalimanı ile Türkiye'yi küresel ticarette geleceğe uçuracak tarihi İpek Yolu'nun gökyüzünde hayat bulacağını bildirdi.

Cumhuriyet'in 95. yılının bir başyapıt ile kutlamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Avdagiç, yeni havalimanıyla e-ticaret kargosunda üs haline geleceklerini vurguladı.

Avdagiç, "Türkiye, şimdi sadece doğu ile batıyı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü oldu. 100. yıl gururunu yaşayacağımız 2023'e beş kala, adeta 'yatırımların yatırımı' olan yeni havalimanı ile bize bu heyecanı yaşatanları Türk milleti daima hayırla anacak." ifadelerini kullandı.

Artık havacılığın küresel ticaret üzerindeki çarpan etkisini çok daha fazla yaşayacakları bir üsleri olduğunu kaydeden Avdagiç, yeni havalimanının yıllık 5,5 milyon tonluk hava kargo kapasitesi ile de öne çıkacağını bildirdi.

Avdagiç, küresel ekonomik büyüme, artan sanayi üretimi ve dünya ticaretindeki her yükselişin, yeni havalimanını da bir üst lige ulaştıracağını vurguladı.

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- Yıllık 5,5 milyon ton kargo kapasitesi

Avdagiç, küresel perakende e-ticaret pazarının bu yıl 2,8 trilyon dolara ulaşacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tahminlere göre 2021'de e-ticaret hacmi 4,9 trilyon dolara çıkacak. Uçaklarla taşınması zorunlu çabuk tüketilmesi gereken ve elektronik, ilaç gibi pahada bu yüksek ürünler, İstanbul’a ciddi bir ticaret akışı sağlayacak. Dünyada her yıl 6 trilyon dolar değerinde ürün hava kargo ile naklediliyor. Bu 6 trilyon dolar, küresel ticaretin de değer olarak yüzde 35'ini temsil ediyor. İnanıyoruz ki, dünyanın en büyük havalimanının İstanbul'da olması ticaret ve lojistikte Türkiye'nin stratejik konumunu çok daha nitelikli hale getirecek."

THY'nin yeni havalimanına 2 milyon ton kapasiteli bir kargo yatırımı planladığını aktaran Avdagiç, yeni havalimanının dört etabı tamamlandığında, yıllık 5,5 milyon tonluk hava kargo kapasitesinde Türk girişimcisinin mallarının önemli bir yer alacağına inandıklarını kaydetti.

Avdagiç, Türk mallarının bu sayede dünyada çok daha hızlı şekilde dolaşıma gireceğini ifade etti.

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- 300'den fazla noktaya uçuş

Avdagiç, her gün 200 bin uçak yolcusunun yeni havalimanına ineceğini hatırlatarak, 2028'de havalimanının tüm etaplarının tamamlanmasıyla 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşılmış olacağını bildirdi.

Yeni havalimanına aynı anda 30 geniş gövdeli uçağın yanaşabileceğini ve yolcuların 100'ün üzerinde havayolu şirketi ile dünyada 300'den fazla güzergaha uçabileceğini anlatan Avdagiç, "Bu, milyonlarca turistin, transit uçuşunda uğradığı İstanbul'da 20 dolara e-vize alıp, kentin tarih dolu sokaklarında dolaşması ve yüksek hızlı trenle tekrar havalimanına dönebilmesi demektir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avdagiç İstanbul Yeni Havalimanı İTO

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