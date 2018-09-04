Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi: KDV dahil 475 milyon 488 bin TL (2)

(Ayrıntılar ile güncellendi)
Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur
İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
Borsa haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum