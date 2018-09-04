Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine Altur ile Havaş birlikte ve Platform teklif verdi

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye Altur Turizm ve Havaş birlikte ve Platform Turizm teklif verdi.



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