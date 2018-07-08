Yeni havalimanına taşınma için ikinci faz eğitimlere başlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'nda ORAT (Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hızlandı. İki yıl önce başlayan süreç kapsamında haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 bin 200 kişiye eğitim verilecek program, 28 Eylül'de tamamlanacak.

Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

Bu eğitimlerin ilki, THY, Havaş ve Çelebi çalışanlarından oluşan 194 kişilik grupla başladı. Yapılan planlar kapsamında toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimi verilmesi planlanıyor.