FİNANS

Yeni havalimanında 3 uçaklık deneme

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

  Türk Hava Yolları’na (THY) ait 3 uçak, deneme çalışmaları kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı’na  teker koyarak köprülere yanaştırılacak.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Türk Hava Yolları’na (THY) ait 3 uçak, deneme çalışmaları kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı’na teker koyarak köprülere yanaştırılacak.

29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar son sürat devam ederken, bir yandan da denemeler gerçekleştiriliyor. Yapılan denemeler kapsamında Türk Hava Yolları’na ait üç yolcu uçağı İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapacak. İniş yapan uçaklar daha sonra köprülere yanaştırılacak. Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek. Geçtiğimiz ay havalimanında bin kişinin katıldığı, iki bin bagaj, yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış, başarılı olunmuştu.

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