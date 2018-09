"Yeni havalimanının adı dünya genelinde yapılacak araştırmalarla belirlenecek"

“Bizim hedefimiz ve benim şüphe duymadığım sonucu, 29 Ekim’de bu havalimanının açılacağı... Bu testlerin sonuçlarının bize yol gösterici olacağını düşünüyorum ve buradan çıkardığımız derslere göre hala önümüzde bulunan 6 haftalık dönemde havalimanının çok daha hazır olması konumunda aksiyon almamız için zaman olduğunu görüyorum. Testlerin her biri bir günde yapılacak. Sahte yolcuların içinde bizim kendi personelimiz de olacak, cast ajanslarından insanlar da, öğrenciler de olacak.”

Kadri Samsunlu, nihai testin 11 Ekim’de yapılacağını, bu testte fiilen havalimanının her yerinin kullanılacağını ifade ederek, bu testin birinci gözlemcisinin kendisi olacağını, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, DHMİ ve kendi paydaşlarının da orada bulunacağını söyledi.

Projeye emek veren biri olarak, çalışmalarını "her sabah milli forma giyiyormuş" hissiyle sürdürdüğünü ifade eden Samsunlu, “Açılışın ertelenmesiyle ilgili benim bir senaryom yok. Açılışın ertelenmesi için şu ana kadar görmediğimiz bir şeyin olması gerek.” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda check in, x-ray, pasaport kontrolü, boarding ve yönlendirme sistemlerini kurduklarını anlatan Samsunlu, şöyle devam etti:

“Havacılık sistemleri çalışıyor. 'CUTE' dediğimiz check in sistemi, şu an en büyük operatör olan THY ile entegre halde çalışıyor. Bagaj eşleştirme sistemleri bütün hava yollarıyla kurulmuş durumda. Havalimanı operasyonel veri tabanı oluşturuldu. Bunların hepsini bizim IT departmanımız yaptı. Polisle pasaport sisteminin bağlanmasıyla ilgili entegrasyon bu ayın içinde sağlanacak. Gümrükle çok yakın çalışıyoruz. Yani biz bu testlerin sonucunu görmek istiyoruz. Parça parça baktığımızda sistemde bir sorun yok ama entegre olarak çalışması zaten havalimanı için bir mecburiyet. Dediğimiz gibi, hava tarafında fiili olarak yolcu olmayacak ama uçaklar inecek, park yerine gelecekler. Sonra park yerinden çıkıp pist başına gelip kalkıp gidecekler.”

- “Dünyada mevcut uçakların buraya inmesi ve kapasiteyle ilgili bir problem yok”

Kadri Samsunlu, hava sahasıyla ilgili hazırlıklara değinirken, havalimanına CAT3 iniş sistemlerinin kurulduğunu belirterek, “Sisli bir havada siz 50 metre yatay görüş, 15 metre dikey görüşe sahip olduğunuz sürece uçağınızı bu havalimanına indirebileceksiniz. Bu sistemin testleri yapıldı. Bu hafta başı itibarıyla DHMİ’den bu konuda onayı da aldık.” diye konuştu.