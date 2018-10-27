Yeni havalimanının bağlantı yolu da açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi, 29 Ekim'de trafiğe açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusunda, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) Kesiminin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri" işi kapsamında, Yassıören Kavşağı-Odayeri arasında kalan Tayakadın Kavşağı-Odayeri (Tayakadın bağlantı yolu dahil) kesiminin trafiğe açılmasına engel bir eksiklik bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda otoyolun söz konusu kesiminin 29 Ekim'de trafiğe açılacağı kaydedildi.

