FİNANS

Yeni havalimanının bağlantı yolu da açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul Yeni Havalimanı'na bağlantıyı sağlayacak yollar arasında yer alan kesimi, 29 Ekim'de hizmete girecek

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi, 29 Ekim'de trafiğe açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusunda, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) Kesiminin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri" işi kapsamında, Yassıören Kavşağı-Odayeri arasında kalan Tayakadın Kavşağı-Odayeri (Tayakadın bağlantı yolu dahil) kesiminin trafiğe açılmasına engel bir eksiklik bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda otoyolun söz konusu kesiminin 29 Ekim'de trafiğe açılacağı kaydedildi.

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