Yeni Havalimanı'nın ilk yapay zeka teknoloji denemeleri Vodafone'den

İSTANBUL (AA) - Vodafone, İstanbul Yeni Havalimanı’nın dijital altyapısının en yüksek teknolojilerle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, havalimanının ilk çağrısını yapan ve ilk yapay zeka teknoloji denemelerini gerçekleştiren operatör oldu. Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünde kapılarını açacak olan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı’nın dijital altyapısını en yüksek teknolojilerle geliştirdi. Tüm operatörlerin iş birliğinde geliştirilen dijital şebekede havalimanında ilk çağrıyı yapan operatör olan Vodafone ayrıca, havalimanında yapay zeka teknoloji denemelerini gerçekleştiren ilk operatör de oldu. Yapay zeka teknolojisi sayesinde abone yoğunluğu ve davranışlarına göre, sistem ve antenler kendi kendine yön değiştirerek ve optimizasyon yaparak abonelerin en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde alması sağlanacak. En yüksek teknolojiler ile kurulan bu dijital altyapı sayesinde havalimanı binalarında yolcular 4,5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyebilecek.

\ - "İstanbul Yeni Havalimanı dijitalleşmede de Türkiye'yi bir adım ileriye taşıyacak" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, toplam telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasında altyapının geliştirilmesinin önemli rol oynadığını ve Türkiye'yi yeni nesil teknolojilere taşıyacak altyapıyı inşa etmek için iş birliğinin kritik olduğunu vurguladı. Deegan, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda hem sabit hem mobilde altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bunun sayesinde daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak çözümlere sıcak baktığımızı, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nda mevcut regülasyonların yatırımı teşvik eden bir yapıda değiştirilmesine değinilmesini desteklediğimizi her platformda belirtiyoruz. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev bir projenin dijital altyapısını diğer operatörlerle altyapı paylaşımına giderek hep birlikte inşa etmek gibi yenilikçi bir çözümün, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi dijitalleşme liginde öne çıkartacak diğer çalışmalar için de önemli bir referans noktası olacağını düşünüyoruz.