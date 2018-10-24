Yeni havalimanının otoparkı iki ay ücretsiz

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına az bir süre kala, özel araçları ile havalimanına gelecek yolcular otoparkları iki ay süresince ücretsiz kullanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı İşletmecisi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı. İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle 30 Aralık 2018 tarihine kadar Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Taksiyi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise, havalimanı için çalışacak taksiler ile şehir merkezine ulaşabilecekler.”

