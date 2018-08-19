Yeni havalimanıyla uçak bilet fiyatları düşecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nın rekabeti artıracağını belirterek, ''Rekabetin artmasına bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak.'' dedi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'ten beri THY'nin her sene yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, daha fazla kapasite sunduğunu, bunun büyüme rakamlarına yansıyacağını söyledi.

Bu yıl sonuna kadar 14, gelecek yıl ise 41 uçağın THY filosuna katılacağını anımsatan Ekşi, "Dolayısıyla büyümemiz yüzde 10'un üzerinde olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda THY'nin filosuna bu yıl katılacak uçakların dar gövdeli, gelecek yıl teslim alınacak uçakların ise geniş gövdeli olduğunu bildiren Ekşi, söz konusu uçakların daha az yakıtla daha uzak mesafelere gidebileceğini kaydetti.

-Bilet fiyatları

Yeni havalimanıyla sektöre daha fazla kapasite arz edileceğini dile getiren Ekşi, daha fazla uçak seferinin olduğu yerlerde fiyatların göreceli olarak düşmesinin beklendiğini ifade etti.