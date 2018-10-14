Yeni Honda CR-V, Türkiye'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Yeni Honda CR-V, 13 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de satışa sunuldu." dedi.

Honda'nın Yeni CR-V lansmanı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Tsumura, dünya çapında 10 milyon adede yakın CR-V'nin yollarda olduğunu ve CR-V'nin bu rakamla bu segmentte dünya birinciliğini yakalayan model olduğunu söyledi.

Tsumura, "Honda, dünyanın en büyük motor üreticisi konumunda. Türkiye'de 21 yıldır üretim yapmaktayız ve şu an Türkiye fabrikası Avrupa'nın 2. üretim üssü olarak faaliyetlerini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Türkiye'de toplam 3,1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Tsumura, bunun haricinde toplam bin 365 kişilik bir istihdamlarının olduğunu, buna yan sanayi üreticilerini dahil etmediklerini belirtti.

Yeni Honda CR-V'nin 13 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de satışa sunulduğunu belirten Tsumura, şunları kaydetti:

"Honda Türkiye olarak bugüne kadar 32 farklı ürün sunarak 59 farklı versiyon hayata geçirdik. Bunun dışında fabrikamızdaki üretim sadece iç pazar değil ihracatla da güçleniyor. Özellikle yeni Civic modeli üretimi ile ihracat yaptığımız ülke sayısını 36'ya çıkardık. Yeni başlamış olduğumuz İngiltere'ye yapılan ihracatla sağdan direksiyonlu üretime başlamış olup ihracata devam ediyoruz. Bizim için önemli olan insanların hayalleri ile birlikte hayatlarını da değiştiren ürünleri kendilerine sunuyor olmak. CRV, modeli tüm dünyada bugüne kadar 9,7 milyon adede ulaşmış. Avrupa'da satış adedi 1,1 milyon. Aynı zamanda Türkiye'de 40 bin üzerinde satış gerçekleştirdi.