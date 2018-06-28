"Yeni hükümetin ilk icraatı AB için adım atmak olmalı"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin de Avrupa Birliği üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin bugünlerde önemli bir yol ayrımından geçtiğini belirterek, bir yandan göç ve iltica konusunda üye devletler arasında çekişme yaşandığını, diğer yandan, Brexit sonrası AB'nin nasıl bir şekil alacağına yönelik reform çabalarının hız kazandığını aktardı.

Bunun yanında, AB'nin batı balkan ülkelerine yönelik üyelik perspektifini de güçlendirdiğini kaydeden Zeytinoğlu, özellikle Sırbistan ve Karadağ için 2025 tarihinin telaffuz edildiği bilgisini verdi.,

Zeytinoğlu, Arnavutluk ve Makedonya için ise Haziran 2019'da üyelik müzakerelerinin başlamasının söz konusu olduğunu belirterek, "Yani AB yol alıyor. Türkiye'nin de AB üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerek." değerlendirmesinde bulundu.