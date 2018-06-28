FİNANS

"Yeni hükümetin ilk icraatı AB için adım atmak olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

İKV Başkanı Zeytinoğlu: - "AB, batı balkan ülkelerine yönelik üyelik perspektifini de güçlendirdi. Özellikle Sırbistan ve Karadağ için 2025 tarihi telaffuz ediliyor. Arnavutluk ve Makedonya için ise Haziran 2019’da üyelik müzakerelerinin başlaması söz konusu" - "Yani AB yol alıyor. Türkiye'nin de AB üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerek"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin de Avrupa Birliği üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerektiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin bugünlerde önemli bir yol ayrımından geçtiğini belirterek, bir yandan göç ve iltica konusunda üye devletler arasında çekişme yaşandığını, diğer yandan, Brexit sonrası AB'nin nasıl bir şekil alacağına yönelik reform çabalarının hız kazandığını aktardı.

Bunun yanında, AB'nin batı balkan ülkelerine yönelik üyelik perspektifini de güçlendirdiğini kaydeden Zeytinoğlu, özellikle Sırbistan ve Karadağ için 2025 tarihinin telaffuz edildiği bilgisini verdi.,

Zeytinoğlu, Arnavutluk ve Makedonya için ise Haziran 2019'da üyelik müzakerelerinin başlamasının söz konusu olduğunu belirterek, "Yani AB yol alıyor. Türkiye'nin de AB üyelik perspektifini devam ettirmek için daha fazla zaman kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımlar atması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün gerçekleştirilen Genel İşler Konseyi toplantısı sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Genişleme gündemi ile toplanan Genel İşler Konseyi sonuç bildirisinde, Türkiye'ye de geniş yer ayrıldı. Türkiye ile ilişkilerin devamı ve göç, güvenlik ve terörle mücadele gibi konularda iş birliğinin güçlendirilmesinin üzerinde duruldu. Ancak bunun yanında, müzakere sürecinin durma noktasında olduğu, yeni fasılların açılmasının veya Gümrük Birliği güncellemesinin başlatılmasının düşünülmediği belirtiliyor. AB bu konudaki tavrını 2016 sonundan beri sürdürüyor. İKV olarak bizde AB ülkelerinde yaptığımız toplantılarda ve Brüksel'deki temaslarımızda, AB'nin Türkiye'ye yönelik olarak inandırıcı bir perspektif sunmamasının ilişkileri bu noktaya getirdiğini her fırsatta belirtiyoruz. AB ile ilişkilerdeki bu kilitlenmeyi açmak için Türkiye’nin de adım atması gerekiyor."

Zeytinoğlu, ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının bilincinde olduklarının altını çizerek, halktan güçlü bir yetki alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni hükümetin bir an önce AB sürecinin canlandırılması için gerekli adımları atmasını ümit ettiklerini vurguladı.

Ayhan Zeytinoğlu, OHAL'in sona ermesini ve gerek ekonomik gerekse siyasi alanda reform ve iyileştirmelerin hızla gündeme getirilmesini temenni ettiklerini bildirdi.

\

- "Gümrük Birliği'nin başlatılmaması kabul edilemez"

Zeytinoğlu, AB'nin tavrına değinerek, Gümrük birliği güncellemesinin başlatılmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 1996 yılından beri yürüttüğü Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve modernizasyonunun aciliyetle ele alınması gerektiğini aktaran Zeytinoğlu, "Bununla ilgili olarak, AB siyasi koşulluluk uyguluyor ve sürecin başlatılması için Konsey tarafından, komisyona yetki verilmiyor. Bu konudaki müzakerelerin açılsa bile, bir iki yıl süreceği dikkate alınırsa, daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlanması gerek. Gümrük Birliği ilişkisinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve tarım ürünleri ile hizmetler gibi yeni alanlara genişletilmesi için bu şart. Sadece Türkiye'nin değil, AB şirketlerinin de bu süreçten kazanımları olacak. Ayrıca ilişkilerin pozitif bir ajanda üzerinden ilerlemesi için de gümrük birliği modernizasyonu bir ivme yaratacak. AB'den bu süreci Türkiye'ye karşı bir yaptırım aracı olarak kullanmak yerine, bir an önce başlatmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Rüya, Pegasus filosuna katıldıRüya, Pegasus filosuna katıldı
İlknur Menlik: ABD'ye ek vergi çiftçiyi üretime teşvik ederİlknur Menlik: ABD'ye ek vergi çiftçiyi üretime teşvik eder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayhan Zeytinoğlu İktisadi Kalkınma Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Diğer Haberler
 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

TİM / Büyükekşi: 500 milyar dolar ihracat hedefi konusunda iyimserim.

TİM / Büyükekşi: 500 milyar dolar ihracat hedefi konusunda iyimserim.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, özelleştiriliyor

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

İlknur Menlik: ABD'ye ek vergi çiftçiyi üretime teşvik eder

İlknur Menlik: ABD'ye ek vergi çiftçiyi üretime teşvik eder

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.