FİNANS

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

GENEL Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan 1500 işçinin tamamının henüz iş başı yapmadan, daha fazlasının kurumdan emekli olduğunu söyledi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan 1500 işçinin tamamının henüz iş başı yapmadan, daha fazlasının kurumdan emekli olduğunu söyledi. Taşkömürü üretiminin artması için işçi alınması konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yeşil, "Yeni işçi arkadaşlarımız kuruma iş başı yapıyor. Bu taze bir kandır. Bu işçiler ilaç gibi gelmiştir.
İşçi alındığında üretimin artacağını herkes görecektir. Bu kurumu ayakta tutmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran 2018’de Zonguldak’ta düzenlediği mitingde TTK’ya 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Bin işçi için geçen 2 Mart’ta, 500 işçi için ise Mayıs’ta çekilen kura ile işe girecekler belirlendi. Sağlık ve güvenlik soruşturmaları bitenler, 10 Haziran’dan itibaren maden ocaklarında iş başı yapmaya başladı. İşe girmeye hak kazanıp vazgeçenlerin yerine de yedek adaylar çağrıldı. Yedek adayların henüz işe başlamamış olması nedeniyle bin 500 işçinin hepsi şu an iş başı yapmadı. TTK’da 2016’da 908 bin 573 ton, 2017’de 823 bin 42 ton, 2018’de ise 686 bin 142 ton, 2019 Ağustos ayına kadar ise 646 bin 737 ton satılabilir kömür üretildi. TTK’nın 2018 faaliyet raporunda kömür üretimindeki azalışların nedeni olarak işçi noksanlığı gösterildi. 2009-2019 Eylül ayına kadar kurumdan 7 bin 321 işçi emekli oldu. Yeni giren işçilerle birlikte ağustos ayı itibariyle kurumda 7 bin 970 işçi çalışıyor.
YEŞİL: İKİ YILDA 1500 İŞÇİDEN FAZLASI EMEKLİ OLDU
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1500 işçi alımı sürecinin yavaş ilerlemesinden dolayı geçen iki yılda 1500 işçiden fazlasının emekli olduğunu söyledi. Yeni işçilerin genç olmasından dolayı üretime verdikleri katkının hemen fark edildiğini ifade eden Yeşil, şöyle konuştu:
"Yeni işçi arkadaşlarımız kuruma iş başı yapıyor. Bu taze bir kandır. Yeterli mi, değil. TTK’nın bu zor günlerinde, bu işçiler ilaç gibi gelmiştir. Uzun zamandır çalışan işçi arkadaşlarımıza da moral oldu. Çünkü uzun zamandır işçi alımı olmadı. Cumhurbaşkanımızın 1500 işçi alınması için emir verdikten sonra işçi alımı biraz gecikti. O günden bugüne işe giren işçi arkadaşlarımızdan daha fazlası emekli oldu. Bu arkadaşlarımız direkt olarak üretime katkı sağlamaktadır. Bu arkadaşlarımızın şu anda adaptasyon süreci var. Alıştıktan sonra yüzde 100 üretime katkı vereceklerine inanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, hem kurumun, hem bizim en önemli noktamız. Önce insan sağlığı. Onlar bu işi öğrendikten sonra gerekli katkıyı vereceklerdir."
‘KURUMU AYAKTA TUTMALIYIZ’
Üretimin artmaya başladığını ve bu ivmeyi yukarı çekebilmek için daha çok işçi alınması gerektiğini anlatan Yeşil, "Ülkemizin taş kömürüne ihtiyacı var. Biz kömürü ülke ekonomisine kazandırmak için çalışıyoruz. Kurum mekanize sistemle kömür üretimini artırma hedefinde. Bunlarla birlikte, yeni işçi arkadaşlarımızla birlikte TTK’nın zararını minimuma indirmeyi hedefledik. İşçi alındığında üretimin artacağını herkes görecektir. Biz TTK’ya işçi alınması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kurumu ayakta tutmalıyız. Burası madencilik anlamında bir okuldur. Geçmişi çok parlak olan bu kurumu ayakta tutmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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