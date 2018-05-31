FİNANS

Yeni Isuzu N Serisi kamyonetler yeni motoruyla satışta

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

3,5 tonluk Yeni Isuzu N Serisi kamyonetler, 1,9 lt hacminde çevreci motor, otomatik debriyaj sistemi ve 6 ileri vitesle satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Kamyonet segmentinin en çok tercih edilen ve yenilenen Isuzu N-Serisi kamyonetler yeni motoruyla satışa sunuldu. Yüksek performanslı 1,9 litre yeni motorlu Isuzu kamyonetler yakıt tasarrufu ile sahibine kazandırırken konforu ile de ön plana çıkıyor.

Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, farklı üst yapılara uygun dayanıklı şasi yapısı ve model çeşitleriyle gıdadan tekstile, inşaat sektöründen belediye hizmetlerine kadar müşterisine hizmet veren Isuzu N-Serisi kamyonetler, dar ve geniş kabin seçenekleriyle de kamyonet segmentinde fark yaratıyor.

Yakıt tüketiminde avantaj sağlayan sade LNT+DPD egsoz sistemli Isuzu kamyonetler, burunsuz dar ve geniş kabin seçenekleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle şehir içinde en dar sokaklarda bile müşterisine hizmet edebiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan NLR ve N-Wide kısa modelleri İstanbul'daki kullanıcılarına hem maddiyat hem de zaman kazancı sağlıyor.

Yeni N-Serisi Isuzu kamyonetler 1898 cc motoruyla 123 PS güç üretirken, 320 Nm'lik tork değeriyle önceki versiyonlarına göre daha performanslı ve daha tasarruflu olarak satışa sunuluyor. Arttırılmış diferansiyel oranı, 6 ileri yeni şanzıman ve otomatik debriyaj sistemi ile konfor ve performansı bir arada sunan Isuzu N-Wide ve NLR modelleri selefine göre daha çevreci Euro 6b emisyon değerlerini de yeni motoru sayesinde sunuyor.

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattıAytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı
2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Isuzu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtay'dan işçilik alacağında emsal karar

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.