Yeni kabine değerlendirmesi

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinenin Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden bir yapmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bürokrasiyi azaltıp, hızlı karar alma mekanizmasını çalıştırmayı öngören yeni yönetim modelinin herkese hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan bakanların hem reel sektörün içinden gelmelerinin hem de alanlarında tecrübe sahip olmalarının kendilerini sevindirdiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bakanlıkların yanı sıra kurul ve ofislerde de iş dünyasının temsiline ve görüşlerine yer verilmesi, büyüme hedeflerine ulaşmak için son derece faydalı olacaktır. Özellikle lojistik ve denizcilikte Türkiye’nin geniş vizyonla hareket etmesi, ülkemizi küresel rekabette hızla öne çıkaracaktır. Bu yeni başlangıcın Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapması en büyük temennimizdir."