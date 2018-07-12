FİNANS

"Yeni kabine yapı alanında kapsamlı reform ihtiyacını karşılayacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: - "Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat ve inşaat malzemesi sanayisi, özellikle yapı alanında kapsamlı bir reform ve ekonomi planı beklentisi içinde. Yeni kabinenin bu reform ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaat ve inşaat malzemesi sanayisinin, özellikle yapı alanında kapsamlı bir reform ve ekonomi planı beklentisi içinde olduğunu belirterek, yeni kabinenin bu reform ihtiyacını karşılayacağına inandıklarını kaydetti.

Ferdi Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz'da ettiği yeminle resmen başladığını ve yeni sistemin ilk kabinesinin açıklandığını ifade etti.

Yeni sistemin ülke için hayırlı olmasını temenni eden ve yeni kabine üyelerine başarılar dileyen Erdoğan, yeni kabinenin ekonomiye ivme kazandıracağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat ve inşaat malzemesi sanayisinin, özellikle yapı alanında kapsamlı bir reform ve ekonomi planı beklentisi içinde olduğunu belirten Erdoğan, yeni kabinenin yapı alanında kapsamlı reform ihtiyacını karşılayacağına inandıklarını kaydetti.

Erdoğan, “Ekonomik istikrarla birlikte, ülke yararı için sanayi yatırımlarına ek teşvik paketlerinin hazırlanması, üretim odaklı bir anlayışla ihracat ve imalata yönelik teşviklerin artırılması, Türkiye’de ara mamul üreten yan sanayinin desteklenmesi, sektörde yaşanan denetim, eğitim ve haksız rekabet sorununa çözüm bulunması gibi konularda, yeni kabinenin yapıcı adımlar atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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