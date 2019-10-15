Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yeniden oluşturulan Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.

AA muhabirinin, 2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan derlediği bilgilere göre, 5 özel bütçeli idareye ilk kez planda yer verildi. Plan kapsamında, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Geçen yıl kurulan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ile Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri planda ilk kez yer alan yükseköğretim kurumları olarak dikkati çekti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 2020 yılı için bütçe ödenek teklif tavanı yaklaşık 19,4 milyon lira olurken, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gelecek yıl 20,3 milyon lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü.