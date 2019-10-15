FİNANS

Yeni kurulan idarelere 114,7 milyon liralık bütçe

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yeniden oluşturulan Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için toplam 114,7 milyon lira bütçe ödeneği ayrılması öngörüldü - Aralık 2018'de kurulan Türkiye Uzay Ajansına gelecek yıl için öngörülen bütçe ödeneği yaklaşık 24,5 milyon lira oldu

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) ilk kez yer alan Türkiye Uzay Ajansı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile yeniden oluşturulan Türkiye Adalet Akademisine 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği toplam 114,7 milyon lira oldu.

AA muhabirinin, 2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan derlediği bilgilere göre, 5 özel bütçeli idareye ilk kez planda yer verildi. Plan kapsamında, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Geçen yıl kurulan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ile Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri planda ilk kez yer alan yükseköğretim kurumları olarak dikkati çekti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 2020 yılı için bütçe ödenek teklif tavanı yaklaşık 19,4 milyon lira olurken, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gelecek yıl 20,3 milyon lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü.

Hakim ve savcı adaylarıyla hakim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenlenmesi amacıyla mayıs ayında yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisinin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanı yaklaşık 25,2 milyon lira olarak belirlendi.

- Türkiye Uzay Ajansına 24,5 milyon lira bütçe

Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik çalışmalar yapması amacıyla Aralık 2018'de kurulan ve ağustos ayında yönetimi belirlenen Türkiye Uzay Ajansına da ilk kez Orta Vadeli Mali Plan'da yer verildi.

Ülke genelinde uzay ve havacılık alanında bilim ve teknolojilere yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde öncülük yapması hedeflenen Türkiye Uzay Ajansına, 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği yaklaşık 24,5 milyon lira oldu.

Kapadokya'nın tarihi ve kültürel değerleriyle jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması amacıyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığına da 25,2 milyon lirayı aşkın bütçe ödeneği ayrıldı.

Böylelikle planda ilk kez yer alan idarelere 2020 yılı için verilecek ödenek teklif tavan tutarı toplam 114,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) ilk kez yer alan özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle (lira):

Planda ilk kez yer alan idareler2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanıGaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 19.414.000 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 20.347.000 Türkiye Adalet Akademisi 25.194.000 Türkiye Uzay Ajansı 24.529.000 Kapadokya Alan Başkanlığı 25.230.000 Toplam 114.714.000

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2020-2022 bütçe ödenek teklif tavanları Kapadokya Alan Başkanlığı orta vadeli mali plan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye Adalet Akademisi Türkiye Uzay Ajansı

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