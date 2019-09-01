Yeni mahsul, Antep fıstığı piyasasını rahatlattı

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep'te "yok yılı" olması nedeniyle fiyatının yükselmesi beklenen Antep fıstığında yeni mahsulün pazara gelmesi piyasayı rahatlattı.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine, fıstıkta diğer bazı tarımsal ürünlerdeki gibi ürünün bol olduğu, hiç olmadığı ya da az olduğu yılların "var yılı" veya "yok yılı" diye nitelendirildiğini anlattı.

Bu dönem "yok yılı" olmasına rağmen Antep fıstığında mahsul sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Geçen sene biz ve ilgili kurumlarca Antep fıstığı rekoltesi 220 bin ton civarında tahmin edildi. Bu sene de 'yok yılı' diye adlandırılmasına rağmen yaklaşık 70, 75 bin ton Antep fıstığı rekoltesi tahmin ediliyor. Bu sene insanları paniğe kaptıran yağışların çok olması ve ürünün 15 gün geç toplanması, geç hasat edilmesiydi. Tabii geçen sene biraz ihracat da oldu. Dünyada fıstık üreten İran gibi, Amerika gibi ülkelerde ürünün olmaması bizim, özellikle endüstriyel olarak ihracatımızı artırdı. Geçen yıl, yaklaşık olarak 15 bin tonla, 20 bin ton arası Antep fıstığı içi ihraç edildi."