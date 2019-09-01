FİNANS

Yeni mahsul, Antep fıstığı piyasasını rahatlattı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

"Yok yılı" olması nedeniyle fiyatının yükselmesi beklenen Antep fıstığında yeni mahsul piyasayı rahatlattı - Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar: - "Bizi sevindiren tarafı ilk sezon dökümünde fiyatlar yukarıya çıktı. Dolayısıyla bu fiyatların bu derecelere gelmesinden çiftçimiz faydalandı. Stokçu veya fırsatçılara o kadar fırsat kalmadı" - "Geçen yıldan yaklaşık olarak bizim tahminlerimiz 100 bin ton civarında ürün daha depolarda duruyor. Bunlar da zaman içerisinde piyasaya sürülecek. Zaten geçen yıldan ürünün olması piyasayı rahatlatıyor. Son bir haftada yeni ürünün de piyasaya yeterince gelmesi piyasayı biraz rahatlattı"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep'te "yok yılı" olması nedeniyle fiyatının yükselmesi beklenen Antep fıstığında yeni mahsulün pazara gelmesi piyasayı rahatlattı.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine, fıstıkta diğer bazı tarımsal ürünlerdeki gibi ürünün bol olduğu, hiç olmadığı ya da az olduğu yılların "var yılı" veya "yok yılı" diye nitelendirildiğini anlattı.

Bu dönem "yok yılı" olmasına rağmen Antep fıstığında mahsul sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Geçen sene biz ve ilgili kurumlarca Antep fıstığı rekoltesi 220 bin ton civarında tahmin edildi. Bu sene de 'yok yılı' diye adlandırılmasına rağmen yaklaşık 70, 75 bin ton Antep fıstığı rekoltesi tahmin ediliyor. Bu sene insanları paniğe kaptıran yağışların çok olması ve ürünün 15 gün geç toplanması, geç hasat edilmesiydi. Tabii geçen sene biraz ihracat da oldu. Dünyada fıstık üreten İran gibi, Amerika gibi ülkelerde ürünün olmaması bizim, özellikle endüstriyel olarak ihracatımızı artırdı. Geçen yıl, yaklaşık olarak 15 bin tonla, 20 bin ton arası Antep fıstığı içi ihraç edildi."

Son bir haftada yeni ürünün tamamen pazara gelmesiyle biraz rahatlama yaşadıklarını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Bizi sevindiren tarafı ilk sezon dökümünde fiyatlar yukarıya çıktı. Dolayısıyla bu fiyatların bu derecelere gelmesinden çiftçimiz faydalandı. Stokçu veya fırsatçılara o kadar fırsat kalmadı. Antep fıstığı iç tüketimi yaklaşık olarak 70 bin ton ile 90 bin ton arası. Bu sene mahsul olmasaydı bile geçen senenin mahsulü bize yeterliydi. Geçen yıldan yaklaşık olarak bizim tahminlerimiz 100 bin ton civarında ürün daha depolarda duruyor. Bunlar da zaman içerisinde piyasaya sürülecek. Zaten geçen yıldan ürünün olması piyasayı rahatlatıyor. Son bir haftada yeni ürünün de piyasaya yeterince gelmesi, 15 gün gecikmeye rağmen gelmesi piyasayı biraz rahatlattı. Dolayısıyla da bu sene 70, 75 bin ton da yeni ürün var. Yeterince ihracatın da olacağına inanıyorum ve bizim ürünümüz rahat bir şekilde tüketiciye ulaşacaktır diye düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep piyasa yeni ürün

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