FİNANS

Yeni Michelin CrossGrip lastikleri belediyelere avantaj sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Michelin, yeni lastiği Michelin CrossGrip ile özellikle belediye işlerinde dört mevsim performans sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin, yeni lastiği Michelin CrossGrip ile özellikle belediye işlerinde dört mevsim performans sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği teknolojilerle lastik sektörüne yön veren Michelin, yeni CrossGrip lastikleriyle belediye hizmetlerinde çok büyük kolaylık sağlıyor. Her türlü zeminde, kötü hava ve yol koşulunda esnek yapısı sayesinde yol tutuşu, konfor ve güvenlik sunan lastikler, patentli ileri teknolojisi ile özellikle belediyeler için üretildi.

Belediyeler yıl boyunca yapmak zorunda oldukları yol bakımı, çevre temizliği, kar küreme gibi işler için her türlü mevsim ve yol koşulunda performanslarını destekleyecek lastiklere ihtiyaç duyuyor. Yeni Michelin CrossGrip özel kauçuk karışımı sayesinde yıl boyunca karşılaşılan bütün yol ve hava koşullarında kullanıcılara kusursuz bir dört mevsim performansı sunuyor.

Dört mevsim kullanım için özel olarak dizayn edilmiş kauçuk karışım sayesinde çok yönlü olan Michelin CrossGrip lastikleri, yüksek yük kapasitesi ile her türlü zorlukta bile kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Çapraz bağlantılarla desteklenen ve doğrusal olmayan 196 sırt bloğu sayesinde operatöre konfor ve denge sunan Michelin CrossGrip, aynı zamanda desen tasarımı ile de karlı zeminde mükemmel bir çekiş sunuyor.

Kış lastiklerinde bulunan M+S (Çamur ve Kar) etiketine sahip Michelin CrossGrip, Türkiye, Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da 400/80R24, 250/80R16, 440/80R24, 440/80R28 olmak üzere 4 ebatta geçen ay satışa sunuldu. Ayrıca üretim hatalarına ve hasarlara karşı Michelin garantisi kapsamında oldu.

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