Yeni nesil araçlarda e-CALL devri başlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde yeni nesil teknoloji deneme ve çalışmalarıyla ülkenin dijital dönüşüm sürecinde önemli rol oynayan Türk Telekom, şimdi de odağını e-SIM ve e-CALL teknolojilerine çevirdi.

Bütünleşik ve uzaktan programlanabilir olan bu teknoloji ile Türk Telekom, IoT alanında maliyet tasarrufu, üretim esnekliği ve lojistik avantaj sunmanın yanı sıra tüketicilere de cep telefonu, tablet gibi günlük hayatta sıkça kullanılan cihazlarda yeni nesil müşteri deneyimi sunacak.

Sağladığı üretim esnekliğinden dolayı, yeni nesil bağlı araçlar çoğunlukla e-SIM teknolojisiyle üretiliyor. Yeni nesil bağlı araçlarda bulunan ve aracın kullanım alışkanlıklarını, arıza bilgilerini, hava durumu bilgisi ve canlı trafik bilgisi gibi verileri sunan telemetri servisi ile araç içi internet ve eğlence uygulamalarının dışında e-CALL sistemi de son dönemlerde dikkati çeken bir konu olarak gündemde yer buldu.

Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak da tanımlanabilen e-CALL sistemi, olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa, otomatik olarak 112'yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletiyor. Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor.