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Yeni nesil araçlarda eCall Turkcell'e emanet

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Turkcell, otomobillere entegre olan acil çağrı sistemi "eCall"un iletişim altyapısını sağlayacak - eCall sistemi ile araçlar, akıllı, bağlantılı ve veri alışverişi sağlayan "tekerlekli mobil cihazlara" dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, acil çağrı merkezi arama teknolojisiyle yolda hayat kurtaracak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil otomobillerin kaza anında hayat kurtarabilmek için otomatik olarak acil çağrı merkezlerini arayabilmesi (eCall teknolojisi) hizmeti Türkiye'de de zorunlu hale geldi.

İnsan odaklı vizyonuyla en yeni teknolojileri kullanıcılarla buluşturan Turkcell, otomobillere entegre olan acil çağrı sistemi "eCall'un (acil çağrı)" iletişim altyapısını sağlayacak.

Yeni nesil araçlar, kaza anında hayatları kurtarabilmek ve kazazedelere en hızlı şekilde ulaşabilmek için "eCall" adı verilen, otomatik olarak Turkcell üzerinden acil çağrı merkezlerini arayabilecek ve aynı kanaldan geri aranabilecek iletişim teknolojileriyle donatılıyor. eCall sistemi ile araçlar, akıllı, bağlantılı ve veri alışverişi sağlayan "tekerlekli mobil cihazlara" dönüşüyor.

- Yerli işletmeciden çıkan ilk çözüm

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz üstün teknolojik altyapı sayesinde insana dokunan ürün ve servisler geliştiren Turkcell olarak dijital dünyadaki tecrübemizi Türkiye'nin akıllı araçlarına aktarmaya devam ediyoruz. Yeni nesil araçların geliştirilmesi ve insan hayatını kurtaran teknolojilerin vatandaşlarla buluşturulması büyük önem arz ediyor. Türkiye'de bir yerli işletmeci tarafından ilk kez sunulacak eCall çözümü olma özelliği taşıyan projenin, Turkcell olarak iletişim teknolojileri misyonunu üstleneceğiz.

- Türk işletmecinin SIM özellikleri yurt dışında üretilen araçlarda kullanılacak

Verilen bilgiye göre, Turkcell’in operatör profili eCall ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan modüllerde kullanılacak ve bu cihazlar araçlara yurt dışında monte edilecek. Bu sayede dünyada ilk kez bir Türk işletmecinin SIM özellikleri yurt dışında üretilen araçlarda kullanılmış olacak.

Araçların SIM teknolojileri ile elektronik haberleşme şebekesine bağlı hale gelmesi sayesinde trafik kazalarına müdahale yöntemlerinde bir çığır açılmış olacak.

eCall sistemleri ile kaza anında araçların içinde yer alan bilgisayar sistemleri kaza anına dair detaylı verileri toplayacak. Aracın konumu ve kaza sonrasında durumu, kazazedelerin olası durumu ve aracın içinde olduğu riskler hakkındaki ilk tespitlerin yapılmasında kullanılacak.

Toplanan veriler aracın içinde yer alan telematik kontrol birimi (TCU) üzerinden, GSM şebekesi vasıtasıyla 112 Acil Çağrı servisine iletilecek. Eş zamanlı olarak araç 112 çağrı merkezine bir sesli çağrı da başlatabilecek. Bu çağrı, aracın içindekilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak başlatılacak. Kazazedeler, eğer bilinçleri açıksa bu çağrı üzerinden durumlarına dair bilgileri 112 Acil Çağrı personeline iletebilecek.

Aracın içindeki telematik iletişim modülü insan müdahalesine gerek kalmadan da 112 personeline kaza hakkında otomatik bilgi ulaştırabilecek. Bu teknolojiyle acil sağlık personeli araca geri arama da yapabilecek. Eğer araçta konuşabilir durumda olan yaralılar varsa sağlık ekipleri gelene kadar, kazazedelere gerekli yönlendirmeler yapılabilecek.

Acil çağrı eCall sisteminin, kazazedelerin konumunun çok hızlı tespit edilebilmesi, sağlık durumu hakkında olay yerine ulaşmadan önce bilgi toplanabilmesi, olası panik vakalarının kontrol altına alınabilmesi, öncül müdahaleler için aracın içindekilerle temas kurulabilir olması ve olası trafik kazalarında gerçekleşebilecek can kayıplarının önüne geçilebilmesi açılarından önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Turkcell'in Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiği alanlardan biri olan 5G teknolojileri de devreye girdiğinde, bağlantılı araçlar, kara yolu altyapıları ve çevrelerindeki diğer araçlarla iletişim kurabilecek.

Araçların trafik ışıklarının durumu hakkında önden bilgi sahibi olması veya özel tasarlanmış yollarda sürücüsüz araç teknolojilerinin yazılım ve donanımları ile kavşaklarda hiç ışık bulunmaksızın trafik yönetimi yapılabilmesi de mümkün olacak.

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eCall Turkcell

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