FİNANS

‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

ANKARA’da Sampaş Holding, düzenlediği etkinlik kapsamında, ‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Kentler’ hizmetlerinin lansmanını yaptı.

Gizem KARADAĞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Sampaş Holding, düzenlediği etkinlik kapsamında, ‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Kentler’ hizmetlerinin lansmanını yaptı. JW Marriott Ankara Otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin her bölgesinden 150 belediye katıldı. Sampaş Holding, 2019-2024 döneminde yeni nesil belediyecilik anlayışına katma değeri daha yüksek hizmetler verebilmek için tekrar yapılandığını ve artık hizmetlerine Sampaş Holding çatısı altında devam edeceğini duyurdu. Etkinlikte, Kentsel Dönüşüm, Portföy Yönetimi hizmetleri, Akos Yeni Nesil, Akıllı Ulaşım ve Güvenlik, Akıllı Su ve Enerji, Akıllı Atık ve Çevre çözümleri, Kurumsal Finansman, Hibe ve Destekler, Akıllı Şehir Ekonomisi hizmetleri ve altyapı ve taahhüt hizmetleri ile ilgili iş ortakları ile birlikte tanıtıcı bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılar daha sonra bin metrekarelik etkinlik alanında, 21 iş istasyonunda sunulan çözümleri detaylıca inceleme imkânı buldu. Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, etkinlikte 40 yıllık bilgi birikimleri ile gelecek teknolojilerini harmanlayarak oluşturdukları yeni yapılarını anlattıklarını söyledi. Karakaya, belediyelerin kısıtlı imkânlara sahip olduğunu bilerek tüm projeleri mevzuatlar çerçevesinde kolay ve basitleştirilmiş Yap-İşlet veya EPC modelleriyle sunduklarını belirtti. ‘TÜRKİYE BÜTÜN ŞEHİRLERE YÖNELİK KALKINMA STRATEJİSİ GELİŞTİRMELİ’ Türkiye’nin şehirlerini kuvvetlendirmesi gerektiğini kaydeden Şekip Karakaya, “Türkiye şehirlerini kuvvetlendirmelidir. Türkiye coğrafi kalkınma modelini terk edip, bütün şehirlere yönelik bir kalkınma stratejisi geliştirmelidir. Devlet zaten bunu yapıyor. Bütün imkânlarımızı İstanbul, körfez gibi yerlere kanalize etmek yerine Türkiye’deki coğrafyanın her tarafında yaşayan insanların göç etmesi ihtiyacını azaltacakları herkesin kendi yerinde yaşam bularak yurttaşlık hakları neyi gerektiriyorsa, hepsini yaparak yaşamasını sağlamayı hedefleyen bütün çalışmalara biz destek vermek istiyoruz” diye konuştu. Yerel yönetimler akademisi kurma kararında olduklarını ifade eden Şekip Karakaya, “Buradan insanlar her alanda yetişsin istiyoruz. Belediyecilik çok sayıda iş alanını barındırıyor. Doğumdan ölüme kadar her şeyi belediyeler yapıyor. Amacımız, Türkiye’nin şehirlerinin güçlenmesi ve bu yolla ekonomik, sosyal ve kültürel değerinin dünya ortalamasında ilk 10’a girmesine katkıda bulunmaktır” dedi.

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‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı
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