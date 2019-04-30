İSTANBUL (AA) - Katmerciler, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ı ilk kez tanıtıyor.

Katmerciler'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket IDEF'19'da, yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın da içinde bulunduğu geniş bir portföyle yerini aldı. Fuar kapsamında dikkatleri üzerine çeken şirket, Kıraç'ı ilk kez bu fuarda yurt içi sektörle buluşturuyor.

Şirket Kıraç'ın yanı sıra IDEF'19'da zırhlı muharebe aracı Hızır, uzaktan kumandalı atış platformu UKAP, toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ve Zırhlı Ambulansını da sergiliyor.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge merkezinde tasarlayıp geliştiren şirketin savunma portföyünde tekerlekli zırhlı araçlardan uzaktan kumandalı insansız kara araçlarına, zırhlı iş makinelerinden özel ürünlere uzanan geniş bir yelpazede, çok farklı savunma ve güvenlik aracı yer alıyor.

Türkiye'de sektör temsilcileriyle ilk kez IDEF'19'da buluşan Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın ihtiyacının karşılanması amacıyla özgün bir çalışma olarak geliştirildi.