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Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", IDEF'19'da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Katmerciler, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ı ilk kez tanıtıyor - Şirket Kıraç'ın yanı sıra IDEF'19'da zırhlı muharebe aracı Hızır, uzaktan kumandalı atış platformu UKAP, toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ve Zırhlı Ambulansını da sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Katmerciler, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ı ilk kez tanıtıyor.

Katmerciler'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket IDEF'19'da, yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın da içinde bulunduğu geniş bir portföyle yerini aldı. Fuar kapsamında dikkatleri üzerine çeken şirket, Kıraç'ı ilk kez bu fuarda yurt içi sektörle buluşturuyor.

Şirket Kıraç'ın yanı sıra IDEF'19'da zırhlı muharebe aracı Hızır, uzaktan kumandalı atış platformu UKAP, toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ve Zırhlı Ambulansını da sergiliyor.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak ürünlerini kendi Ar-Ge merkezinde tasarlayıp geliştiren şirketin savunma portföyünde tekerlekli zırhlı araçlardan uzaktan kumandalı insansız kara araçlarına, zırhlı iş makinelerinden özel ürünlere uzanan geniş bir yelpazede, çok farklı savunma ve güvenlik aracı yer alıyor.

Türkiye'de sektör temsilcileriyle ilk kez IDEF'19'da buluşan Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın ihtiyacının karşılanması amacıyla özgün bir çalışma olarak geliştirildi.

Zırhlı personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak yapılandırılabilecek tasarıma sahip Kıraç, daha önce Haziran 2018'de Paris'te düzenlenen Eurosatory Savunma Fuarında tanıtılmıştı.

Kıraç Projesi kapsamında dört farklı konfigürasyonda üretilecek araçların öncelikle prototipleri geliştirildi. Kalifikasyon test ve muayene faaliyetleri başarıyla tamamlanan ve 2019 yılında seri üretimine başlanan araçların teslimatı partiler halinde yapılacak.

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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

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