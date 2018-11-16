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Yeni nesil Milli Piyango bileti

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden basılabilen yeni nesil biletler de satışa sunuluyor - Vatandaşlar seyyar bayilerden geleneksel basılı biletlerini satın alabileceği gibi, Sayısal Loto bileti görünümüne sahip biletlerden de edinebiliyor - Sayısal oyun makinelerinden yarım ya da tam biletin yanı sıra düz ve karışık seri bilet satın alınabiliyor, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırılabiliyor

DENİZ ÇİÇEK - Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.

- Sayısal Loto bileti görünümünde

Yeni nesil Milli Piyango biletlerinin görünümü Sayısal Loto biletlerine benziyor ve üzerinde "Milli Piyango bileti" ifadesi yer alıyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Sayısal oyun makinelerinde de vatandaşlar aynı basılı biletlerde olduğu gibi çeyrek, yarım ya da tam bilet yanında düz ve karışık seri bilet satın alabiliyor. Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.

Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.

- Bayiler memnun

Sayısal oyun bayisi Yüksel Arayış, AA muhabirine, sayısal oyun makinelerinde, Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu oynatmanın yanında Milli Piyango biletinin de satışına başlandığını belirterek, "Makinelerden artık Milli Piyango bileti, Sayısal Loto kuponu gibi bastırılıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet aynen veriliyor, seri şeklinde de oynanıyor. Vatandaşlar, sayısal oyunlardan oynadıkları zaman Milli Piyango bileti de istiyor. Biz de istedikleri rakama göre bilet veriyoruz." dedi.

Arayış, vatandaşların artık seyyar bayiler yanında kendilerinden de Milli Piyango bileti alabileceğini vurgulayarak, "Daha önce bayimizden Sayısal Loto'da büyük ikramiye de çıktı. 5 trilyon liralık kuponu kendi ellerimle oynadım. Burası şanslı bayi, 'Uğurlu Ana' diye beni bilirler." diye konuştu.

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Milli Piyango bileti sayısal loto bayisi Sayısal oyun

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