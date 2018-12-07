“Yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç var”

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayimiz için çabaya dikkat çekerken önemli bir değişim eşiğinde olduğumuzu da unutmamalıyız. Bu sektör artık teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu yolla sanayi sonrası toplum aşamasına ulaşmış ülkelerle rekabet edebiliriz.” dedi.

Bahçıvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen İSO Meslek Komiteleri (MESKOM) Ortak Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, rekabetin giderek arttığı ve zorlaştığı, bu nedenle birlikte başarmanın elzem sayıldığı bir süreçte tüm paydaşlarla her zamankinden daha fazla dayanışma ve iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirtti.

Sanayinin ve sanayicilerin sorunlarına yönelik çözüm arayışlarında kurumsal olarak da bağlı oldukları Ticaret Bakanlığı’nın en önemli paydaşlarından birisi olduğunu ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Bu gerçekten hareketle, Ticaret Bakanlığı ve iş dünyası arasında çözüme odaklı sürdürülebilir bir iş birliğini ve sinerjiyi son derece önemli görüyoruz. Türkiye'de üretilen ürünler için geliştirilen yerli üretim logosunu tanıtırken 'ihracatın teknoloji odaklı projelerle desteklenmesi gerektiği' şeklindeki sözlerinize yürekten katılıyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak, çok önemsediğimiz yerli üretim ve yerli ürün alımının önemi konusunda başta toplumumuz olmak üzere tüm kesimlerde bir farkındalık yaratmak üzere sanayi kongremizin hazırlıklarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürüyoruz. Nisan 2019’da gerçekleştirmeyi planladığımız bu kongremizle ilgili ilerleyen günlerde bakanlığınızla iş birliği yapmak arzusundayız.”