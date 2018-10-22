FİNANS

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

SUZUKİ’nin SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

İSTANBUL, (DHA) - SUZUKİ’nin SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu. Modelin Kasım ayında ise Türkiye'ye geleceği açıklandı. 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.

Suzuki’nin ilk kez 1998 yılında yollarla buluşan 4x4 modeli Jimny, yenilenen versiyonuyla Kasım ayında Türkiye’de satışa sunuluyor. 4x4 özellikleriyle 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla dikkatleri çekiyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, hem asfalt hem de arazi kullanımında yediden yetmişe herkese hitap ediyor.

Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor. Yeni Jimny’de motor, 4 ileri vitesli otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Yeni motorda kullanılmak üzere oranları optimize edilen manuel şanzımanda ise azaltılan titreşimler ve rahat vites geçişleri var.

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

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